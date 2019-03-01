С 1 марта в Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметкуТарантас Ньюс вчера в 22:49

С 1 марта 2019 года в России вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, согласно которым водителей в Москве начнут штрафовать в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.

С 1 марта в Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку

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