С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роумингBalakovo24.ru 28 мая в 03:48

Это, конечно, длительный процесс, прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания, это будет важная веха в экономической интеграции.

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С 1 июня в России отменяется внутрисетевой роуминг

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