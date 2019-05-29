С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роумингЛОТ 04:30

Это, конечно, длительный процесс, прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания, это будет важная веха в экономической интеграции.

Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года. Теперь, стоимость услуг операторов не будет меняться независимо от местонахождения абонента. За границей роуминг остается, сообщает РБК.

С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роуминг

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