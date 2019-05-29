Политика
С 1 июня в России официально отменяется внутрисетевой роумингЛОТ 04:30
Запрет на внутрисетевой роуминг начнет действовать на территории РФ с 1 июня 2019 года. Теперь, стоимость услуг операторов не будет меняться независимо от местонахождения абонента. За границей роуминг остается, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить460
Это, конечно, длительный процесс, прежде всего, мы заботимся о качестве услуги и, безусловно, о том, чтобы не пострадали интересы российских мобильных операторов. Мы рассчитываем, что в этом году мы согласуем документ для скорейшего его подписания, это будет важная веха в экономической интеграции.
— Максим Акимов, российский политикУсинск.онлайн 28 мая в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Экономика
LetterOne может вывести в Россию британскую сеть Holland & Barrett
Компания LetterOne (L1) совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана может вывести в Россию британскую сеть магазинов Holland & Barrett, сообщает «Ъ». По данным издания, британская Holland & Barrett Retail Ltd на прошлой неделе подала в Роспатент заявку о регистрации своего бренда по нескольким классам.
Обновлено в 05:10
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Политика
Путин присвоил имена аэропортам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имен российским аэропортам.
Обновлено в 05:34
Политика
Китай создаст чёрный список иностранных компаний
Минкоммерции КНР заявило, что создаст чёрный список иностранных компаний и физических лиц.
Обновлено в 06:00
Игры
В GOG началась летняя распродажа
Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями
В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Общество
Опрос показал, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Отмечается, что сервис проводил опрос среди представителей 500 работодателей с 1 по 26 мая.
Обновлено в 03:48
Кино
Тома Харди хотели пригласить на роль молодого Росомахи
Режиссёр Мэттью Вон сообщил, что хотел снять фильм, в котором бы представили молодую версию Росомахи.
Обновлено в 03:42
Культура
Джоан Роулинг выпустит четыре новых книги о мире Гарри Поттера
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
СМИ анонсировали уход Фернандеша из «Локомотива»
Ранее стало известно об уходе Игоря Денисова, который выступал за команду с 2016 года, а по окончании прошедшего сезона объявил о завершении карьеры футболиста.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Наталья Шурыгина разводится с супругом
Даже на выступления Лепихина Шурыгина всегда сопровождает его. На днях Наталья собирается в родной Ульяновск подавать заявление на развод.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Савченко обвинила Порошенко в подрыве армейских складов
Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея Харьковской области был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:11
Политика
Аваков не намерен баллотироваться в Раду
Глава МВД Украины Арсен Аваков не намерен участвовать в парламентских выборах.
Обновлено в 05:20
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ
Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Наука
Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга
Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Наука
Google не нашла следов холодного ядерного синтеза
Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.
Обновлено 29 мая в 05:02
Транспорт
Минтранс и Росавиацию накажут за ситуацию с аэропортом Благовещенска
В связи с плохой организацией торгов решили наказать руководство Минтранса и Росавиации.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Футбол
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 05:12
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Петербурге госпитализированы двое детей, выпившие антифриз
Двое детей в возрасте семи и восьми лет попали в больницу в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии с острым отравлением после того как они, по информации родителей, выпили антифриз.
Обновлено в 05:05
Политика
Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Политика
ВЦИОМ начал измерять доверие к Путину по новой методике
На сайте ВЦИОМ появился новый раздел «Доверие политикам (закрытый вопрос)» с обновленной методикой измерения.
Обновлено в 04:10
Спорт
Россия начнёт Лигу наций матчем с Францией
Первым соперником российской команды станет сборная Франции: матч состоится сегодня, 31 мая, и начнётся в 21:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента
Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский уволил главу следственного управления СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил главу следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.
Обновлено в 05:14
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25