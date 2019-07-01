Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.

С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ

Происшествия В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Происшествия Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.

Общество Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Экономика Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.

Общество Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

Гаджеты Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80 В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.

Политика Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.

Происшествия На детской площадке на Украине произошел взрыв В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад немецкой контрразведки, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России.

Экономика США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения США расширили список продукции из Евросоюза для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС авиаотрасли, увеличив общий объем с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в распространенном во вторник заявлении офиса торгового представителя США.

Общество Минздрав предложил проверять студентов на наркотики Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Происшествия Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Транспорт Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Хоккей Просветов подписал контракт с «Аризоной» «Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.

Футбол Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке» Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Общество Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил своего младшего брата Евгения Нагиева с 48-летием.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Происшествия Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.

Общество Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.