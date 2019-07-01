С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля. План повышения тарифов в два этапа был предложен Минэкономразвития.

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

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