Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля. План повышения тарифов в два этапа был предложен Минэкономразвития.
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