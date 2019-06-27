Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06

С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Газета.Ru01:06

В каких регионах самые высокие тарифы на услуги ЖКХ?

Аргументы и Фактывчера в 10:37

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на коммунальные услуги

ТАССвчера в 17:36

По второму заходу

Российская газетавчера в 10:54

С сегодняшнего дня в России вновь повышаются тарифы ЖКХ – на 2,4 процента

Эхо Москвы01:39

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правдавчера в 04:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Вашингтон
Транспорт

В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа

В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Новосибирец попал в реанимацию с клещевым энцефалитом

В середине мая в реанимацию попали первые больные клещевым энцефалитом.
Обновлено в 01:04
Общество

В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами

Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

Обновлено 29 июня в 13:04
Общество

Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья

Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество

Концерт Шнура в Екатеринбурге обойдется госказне в 3 миллиона

Обеспечение безопасности на концерте группы "Ленинград" в Екатеринбурге обойдется в 3 миллиона 50 тысяч рублей.
Обновлено в 01:18
Энергетика

Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметров

По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
Обновлено 29 июня в 10:31
Общество

С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое

С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Начнут лечить по новым правилам

Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых случаях и чаще.
Обновлено 29 июня в 01:56
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Политика

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Происшествия

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

Обновлено в 01:24
Космос

Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию

Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Обновлено вчера в 09:55
Общество

Синоптики назвали дату возвращения теплой погоды

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 1 июля рассказала, когда в центральный регион вернется жаркая летняя погода.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

В России началось производство ЗРК С-500

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Наука

Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака

Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии

Биометрические банкоматы появятся в России

Кредитно-финансовые учреждения Российской Федерации приобрели банкоматы, которые могут распознавать человека по лицу, и собираются установить их до конца текущего года.
Обновлено в 01:36
Общество

В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова

Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье

Горожане смогут проверить здоровье питомцев в клиниках Москвы по единой цене

Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы При этом обследовать домашнего зверька можно как в собственно ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Баскетбол

Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией»

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.
Обновлено вчера в 19:13
Как работают Яндекс.Новости?
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