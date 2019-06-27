С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06

С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

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