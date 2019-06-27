Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06
С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019
Комсомольская правдавчера в 04:48
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Транспорт
В «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа
В столичном аэропорту «Шереметьево» прокомментировали проблемы с обработкой багажа, передает АГН «Москва» слова пресс-службы авиагавани.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Пригожин посоветовал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление, сделанное ранее грузинской певицей Нино Катамадзе, о том, что она больше не планирует выступать в РФ.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Новосибирец попал в реанимацию с клещевым энцефалитом
В середине мая в реанимацию попали первые больные клещевым энцефалитом.
Обновлено в 01:04
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
«Марш свободы» проходит в Тбилиси
Обновлено 29 июня в 13:04
Общество
Будущий доктор просит защиты у министра здравоохранения Оренбуржья
Ежедневно в блог министра здравоохранения Оренбургской области поступают обращения о проблемах здравоохранения со всей области, и, как показывает практика, за помощью к министру обращаются не только пациенты, но и сами медики и те, получает медицинское образование.
Обновлено вчера в 06:07
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Концерт Шнура в Екатеринбурге обойдется госказне в 3 миллиона
Обеспечение безопасности на концерте группы "Ленинград" в Екатеринбурге обойдется в 3 миллиона 50 тысяч рублей.
Обновлено в 01:18
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметров
По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
Обновлено 29 июня в 10:31
Общество
С 1 июля выплаты по уходу за детьми-инвалидами увеличились почти вдвое
С июля пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится почти вдвое. С 5 с половиной тысяч до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 00:50
Здоровье
Начнут лечить по новым правилам
Новые правила предусматривают, что обследовать таких пациентов будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых случаях и чаще.
Обновлено 29 июня в 01:56
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено 29 июня в 15:30
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские ищут пострадавших от альфонса
Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего альфонса, который знакомился с женщинами в интернете, очаровывал их и занимал деньги.
Обновлено в 01:00
Политика
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Украинцы ошиблись, когда голосовали за Владимира Зеленского на выборах президента страны, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 22:15
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Космос
Солнце вскоре может убить человеческую цивилизацию
Несмотря на грозные прогнозы, исследователи все же считают, что в настоящее время недостаточно данных для того, чтобы уверенно говорить о возможности супервспышки на Солнце.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Обновлено вчера в 09:55
Общество
Синоптики назвали дату возвращения теплой погоды
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 1 июля рассказала, когда в центральный регион вернется жаркая летняя погода.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Наука
Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака
Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии
Биометрические банкоматы появятся в России
Кредитно-финансовые учреждения Российской Федерации приобрели банкоматы, которые могут распознавать человека по лицу, и собираются установить их до конца текущего года.
Обновлено в 01:36
Общество
В Архангельской области вновь освистали губернатора Игоря Орлова
Ранее похожая ситуация возникла в День России: губернатора освистали во время его выступления 12 июня.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Горожане смогут проверить здоровье питомцев в клиниках Москвы по единой цене
Комплексное ультразвуковое исследование безопасно для животных не несет никакого вреда mos.ru / Официальный сайт Мэра Москвы При этом обследовать домашнего зверька можно как в собственно ветеринарной клинике, так и вызвав врачей на дом.
Обновлено в 01:07
Общество
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено вчера в 18:21
Баскетбол
Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией»
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.
Обновлено вчера в 19:13