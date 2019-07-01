Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06
С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019
Комсомольская правдавчера в 04:48
1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу
Вслух.Ру29 июня в 21:00
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Политика
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Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля.
Обновлено в 06:30
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Цены на бензин в России взлетят осенью
Уточняется, что срок соглaшения о сдерживaнии топливных цен, которое в прошлом году подписaло прaвительство с нефтяникaми, истекaет сегодня, 1 июля.
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Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
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Политика
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Политика
Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко
Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
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Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
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Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
Обновлено вчера в 10:38
Гаджеты
Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
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Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
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Культура
В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев
Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
Обновлено в 04:13
Политика
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:07
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Политика
Парубий заявил о намерении отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил о намерении отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если организация восстановит права делегации РФ.
Обновлено в 06:15
Авто
АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta
Обновлено в 05:13
Общество
Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля
Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей
Выступление на 30-40 минут обойдется в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В 2020 и 2021 годах Тихоокеанский флот пополнят два новейших корвета
Строительство "Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова" и "Резкого" ведется на Амурском судостроительном заводе Новейшие корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на Тихоокеанский флот в 2020 и 2021 годах, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:32
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Музыка
Первый канал обновляет систему голосования на шоу «Голос»
После объявления предварительных результатов итоги финала аннулировали. Вещатель провел спецвыпуск шоу 24 мая.
Обновлено в 06:33
Энергетика
В Саратовской области выросли тарифы почти на все коммунальные услуги
В Саратовской области увеличились тарифы на коммунальные услуги. Изменения вступили в силу сегодня, 1 июля.
Обновлено в 03:35
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
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Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Экономика
Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело «Рольфа» в интервью РИА Новости 1 июля.
Обновлено в 06:39
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Авто
В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera
Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше
Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский встретится с Волкером в Канаде
Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Обновлено в 06:33