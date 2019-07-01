Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06

С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Что изменится с 1 июля: повысятся тарифы ЖКХ, подорожает бензин

Московский Комсомолецвчера в 06:26

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правдавчера в 04:48

1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу

Вслух.Ру29 июня в 21:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля.
Обновлено в 06:30
Энергетика

Цены на бензин в России взлетят осенью

Уточняется, что срок соглaшения о сдерживaнии топливных цен, которое в прошлом году подписaло прaвительство с нефтяникaми, истекaет сегодня, 1 июля.
Обновлено в 01:24
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Политика

Партия Вакарчука обошла в рейтинге партию Порошенко

Партия "Голос" солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука вышла на четвертое место в рейтинге перед парламентскими выборами на Украине и обошла "Европейскую солидарность" бывшего президента Петра Порошенко, которая опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:57
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Обновлено вчера в 10:38
Гаджеты

Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года

Компания Apple отозвала ряд ноутбуков MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15
Общество

Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Культура

В Казани скончался известный драматург Амир Камалиев

Ранее сообщалось, что известный советский актер и режиссер Валерий Харченко скончался на 82 году жизни.
Обновлено в 04:13
Политика

В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит на сегодняшний день необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Нижнем Тагиле в мусорном контейнере обнаружено тело младенца

Обновлено в 04:28
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Политика

Парубий заявил о намерении отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил о намерении отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если организация восстановит права делегации РФ.
Обновлено в 06:15
Авто

АвтоВАЗ вновь поднял цены на Lada Granta и Lada Vesta

Обновлено в 05:13
Общество

Синоптики сообщили о новом похолодании в Москве с 3 июля

Прохладная погода вернется в Москву в среду, 3 июля, и сохранится до воскресенья, 7 июля, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Выступление на 30-40 минут обойдется в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие

В 2020 и 2021 годах Тихоокеанский флот пополнят два новейших корвета

Строительство "Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова" и "Резкого" ведется на Амурском судостроительном заводе Новейшие корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на Тихоокеанский флот в 2020 и 2021 годах, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:32
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Музыка

Первый канал обновляет систему голосования на шоу «Голос»

После объявления предварительных результатов итоги финала аннулировали. Вещатель провел спецвыпуск шоу 24 мая.
Обновлено в 06:33
Энергетика

В Саратовской области выросли тарифы почти на все коммунальные услуги

В Саратовской области увеличились тарифы на коммунальные услуги. Изменения вступили в силу сегодня, 1 июля.
Обновлено в 03:35
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Экономика

Титов изучит и даст правовую оценку дела «Рольфа»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов прокомментировал дело «Рольфа» в интервью РИА Новости 1 июля.
Обновлено в 06:39
Политика

ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Авто

В России отзывают более двух тысяч автомобилей Porsche Panamera

Porsche отзывает в России 2055 автомобилей модели Panamera. Речь идёт о машинах, проданных с декабря 2010 по октябрь 2017 года.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Дело об экстрадиции экс-главы компании-владельца «Зимней вишни» передано в суд в Польше

Окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского, обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский встретится с Волкером в Канаде

Президент Украины Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

На Кипре заявили о российском происхождении упавшей на остров ракеты

Обновлено в 06:40
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