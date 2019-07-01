Экономика

В России второй раз за год подорожали услуги ЖКХREGNUM 02:33

В России выросли тарифы на коммунальные услуги. Так, с 1 июля за газ, воду, свет и тепло потребители в стране будут платить на 2,4% больше. Это уже вторая волна роста цен на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году.
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Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Плата за услуги ЖКХ с 1 июля вновь выросла

News.ru02:43

С 1 июля повысится плата за коммунальные услуги в Хабаровском крае

PROkhab.ru27 июня в 23:48

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

С 1 июля 2019 повысятся тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Ugpressa.ru28 июня в 08:18

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

DonDay - Новочеркасск28 июня в 04:00

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Поклонники Филиппа Янковского предположили, что причина — следствие борьбы с недугом.
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Финансы

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Происшествия

В Тель-Авиве готовится к аварийной посадке самолёт с 152 пассажирами

Самолёт с 152 пассажирами на борту готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает i24NEWS.
Обновлено в 09:06
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
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Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

В сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в одну колонию

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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
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«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
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Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

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Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
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WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

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Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
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Общество

В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет

В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
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Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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Общество

Реестр проблемных жилых объектов появился в России

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Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

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Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Экономика

Французские миллиардеры разбогатели быстрее всех

Ближайшими преследователями французов по росту капитала являются миллиардеры из Азии: Таиланд — 33 процента, Сингапур — 24 и Япония — 24 процентов.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Дагестане задержаны трое чиновников, укравших 240 миллионов

Бюджету республики Саидов нанес ущерб на сумму более 183 миллионов рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более чем 6 миллионов рублей.
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