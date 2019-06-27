Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06
С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 01:42
Происшествия
Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга
Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Адвокат Мамаева рассказал о сроках перевода футболистов в колонию
Адвокат пояснил, что информация о том, в какой именно колонии футболистам предстоит отбывать наказание, скорее всего, до последнего не будет разглашаться.
Обновлено в 05:52
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Политика
Певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Ранее певица отказалась от концертов РФ, поддержав митингующих в Грузии Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост на своей странице в Facebook об отказе от дальнейших выступлений в России.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Общество
В России увеличилось пособие по уходу за детьми-инвалидами
С 1 июля в России сумма ежемесячной выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличилась до 10 тысяч рублей, сообщает региональное отделение ПФР.
Обновлено в 06:12
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Футбол
«Дерби» освободил от тренировок ведущего переговоры с «Челси» Лэмпарда
«Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от предсезонных занятий с командой в понедельник и вторник, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 05:41
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Экономика
Объем выдачи ипотеки за пять месяцев вырос на 8%
Объем выдачи ипотечных кредитов за январь-май вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании "Дом.РФ", поступившем в "Ъ".
Обновлено в 07:59
Общество
Появилось видео модернизированной винтовки Мосина
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Кино
Дэниэл Крэйг вернулся к съемкам нового Бонда после операции
Обновлено вчера в 20:57
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»
Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Политика
Песков ответил на призыв Зеленского освободить украинских моряков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложения освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков до рассмотрения дела в суде.
Обновлено в 07:32
Политика
Иран превысил запасы обогащенного урана, разрешенные ядерной сделкой
По информации источников, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели контрольные замеры обогащенного урана и выяснили, что его запасы у Ирана превысили лимит в 300 кг, установленный соглашением 2015 года.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская объявила поиск донора яйцеклетки
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, - заявила накануне Любовь Успенская.
Обновлено в 06:24
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика
Макрон констатировал провал саммита ЕС
Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Наука
В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Обновлено в 04:44
Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
Обновлено в 05:45
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22