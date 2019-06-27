Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХГазета.Ru 01:06

С 1 июля в России вновь выросла плата за жилищно-коммунальные услуги. Несмотря на стремление чиновников удержать повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (около 4%), в некоторых регионах увеличение будет существенным.
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Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

Плата за услуги ЖКХ с 1 июля вновь выросла

News.ru02:43

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

В Петербурге с 1 июля плата за ЖКХ вырастет на 0,4%

АБН28 июня в 08:38

С 1 июля 2019 повысятся тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Ugpressa.ru28 июня в 08:18

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

DonDay - Новочеркасск28 июня в 04:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Обновлено в 01:42
Происшествия

Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга

Попытки штурма здания Законодательного собрания Гонконга предпринимают противники законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Адвокат Мамаева рассказал о сроках перевода футболистов в колонию

Адвокат пояснил, что информация о том, в какой именно колонии футболистам предстоит отбывать наказание, скорее всего, до последнего не будет разглашаться.
Обновлено в 05:52
Игры

В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити

Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Политика

Певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России

Ранее певица отказалась от концертов РФ, поддержав митингующих в Грузии Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост на своей странице в Facebook об отказе от дальнейших выступлений в России.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Общество

В России увеличилось пособие по уходу за детьми-инвалидами

С 1 июля в России сумма ежемесячной выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличилась до 10 тысяч рублей, сообщает региональное отделение ПФР.
Обновлено в 06:12
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Футбол

«Дерби» освободил от тренировок ведущего переговоры с «Челси» Лэмпарда

«Дерби Каунти» освободил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда от предсезонных занятий с командой в понедельник и вторник, сообщает официальный сайт команды.
Обновлено в 05:41
Общество

Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии

На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Экономика

Объем выдачи ипотеки за пять месяцев вырос на 8%

Объем выдачи ипотечных кредитов за январь-май вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании "Дом.РФ", поступившем в "Ъ".
Обновлено в 07:59
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет со Свитолиной

Обновлено в 07:57
Общество

Появилось видео модернизированной винтовки Мосина

Обновлено в 05:41
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Кино

Дэниэл Крэйг вернулся к съемкам нового Бонда после операции

Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Бенитес признался, что хотел остаться в «Ньюкасле»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес опубликовал заявление по поводу своего ухода из «Ньюкасла».
Обновлено в 04:38
Политика

Песков ответил на призыв Зеленского освободить украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложения освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков до рассмотрения дела в суде.
Обновлено в 07:32
Политика

Иран превысил запасы обогащенного урана, разрешенные ядерной сделкой

По информации источников, сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели контрольные замеры обогащенного урана и выяснили, что его запасы у Ирана превысили лимит в 300 кг, установленный соглашением 2015 года.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская объявила поиск донора яйцеклетки

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, - заявила накануне Любовь Успенская.
Обновлено в 06:24
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика

Макрон констатировал провал саммита ЕС

Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
Обновлено в 07:35
Наука

В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Обновлено в 04:44
Кино

В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма

Обновлено в 05:45
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Экономика

Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля

С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
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