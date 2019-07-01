Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктовRT на русском вчера в 20:36

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
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Онищенко назвал главный минус новых правил продажи молока

URA.Ru04:02

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30

Роскачество проверит соблюдение новых правил продажи молочной продукции

Известиявчера в 17:52

В России изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

В России изменились правила продажи молочных продуктов

RT на русскомвчера в 20:36

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

Эхо Москвы01:32

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Обновлено вчера в 09:10
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Энергетика

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Космос

Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»

30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Политика

Академиков не допустили к защитам

В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Экономика

Facebook назначили штраф за отказ предоставить данные о россиянах

Решение о штрафе для компании Facebook вступило в законную силу. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
Обновлено в 04:29
Транспорт

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору молока

Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено 29 июня в 20:05
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:37
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи

Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане

ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Наука

Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Кино

В поисках заброшенной видеокассеты. Тест об Индиане Джонсе

С 1981 года вышло четыре фильма об Индиане, и во всех главную роль исполнил американский актер Харрисон Форд.
Обновлено в 04:30
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой

На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Политика

Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн

Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика

«Упрощенку» упрощают до процента

По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01
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