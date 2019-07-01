Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктовRT на русском вчера в 20:36
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов. Теперь продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
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Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С июля начинается выход на пенсию по старости тех, кто попал в первую очередь пенсионной реформы, принятой в прошлом году, — женщин, которые родились в январе 1964 года, и мужчин, рожденных в январе 1959 года.
Обновлено вчера в 03:01
Энергетика
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Космос
Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»
30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Политика
Академиков не допустили к защитам
В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Facebook назначили штраф за отказ предоставить данные о россиянах
Решение о штрафе для компании Facebook вступило в законную силу. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
Обновлено в 04:29
Транспорт
Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда
Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору молока
Хранить молоко в магазинах нужно в оборудованных термометром холодильных витринах при температуре не выше +6 °C. Не стоит покупать молоко в упаковке, которая хранилась с нарушением условий, вскрыта или повреждена, информация на ней размыта, а срок годности истекает на следующий день.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено 29 июня в 20:05
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады Украины рекомендовал приостановить участие делегации страны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 04:37
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи
Число погибших в результате паводка в Иркутской области выросло до семи человек.
Обновлено в 03:41
Происшествия
ФСБ опубликовала видео задержания трех чиновников в Дагестане
ФСБ России представила видео задержания в Дагестане по делу о махинациях с бюджетными средствами трех чиновников - заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.
Обновлено в 03:35
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Энергетика
С 1 июля выросли цены на газ для потребителей
С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Кино
В поисках заброшенной видеокассеты. Тест об Индиане Джонсе
С 1981 года вышло четыре фильма об Индиане, и во всех главную роль исполнил американский актер Харрисон Форд.
Обновлено в 04:30
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Сходка воров в законе на курорте закончилась дракой
На криминальной сходке в курортном городе Гудауте в Абхазии был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид.
Обновлено в 04:24
Политика
Россия предоставит Сербии кредит в размере €172,5 млн
Россия предоставит Сербии экспортный кредит в размере €172,5 млн, соглашение может быть заключено в скором времени, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Обновлено в 04:15
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
«Упрощенку» упрощают до процента
По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01