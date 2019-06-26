С 1 июля в России возобновят программы льготного автокредитованияMoneyTimes.Ru 04:06

На фоне падения спроса на автомобили и просьб от ведущих игроков рынка правительство решило с 1 июля 2019 года возобновить действие программ поддержки спроса. С этой целью на льготные автокредитование и лизинг будет предоставлено десять миллиардов рублей.

С 1 июля в России возобновят программы льготного автокредитования

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