Экономика
С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%Санкт-Петербургские ведомости 08:36
С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут в общей сложности на 0,4% вместо 4,3%. Об этом в понедельник на совещании в Смольном заявил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
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В Смольном предложили предоставить льготы всем жителям блокадного Ленинграда
Санкт-Петербургские ведомости21:00
Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено в 12:34
Происшествия
Зеленский сделал заявление после убийства полицией 5-летнего ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент с убийством пятилетнего мальчика полицейскими в Киевской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:40
Экономика
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и области.
Обновлено в 14:30
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Корпорация Apple представила новую версию iOS под номером 13, в которой появилась темная тема оформления.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Установлен один из подозреваемых в убийстве спецназовца в Подмосковье
В результате которой был убит бывший сотрудник ГРУ. Он пытался разнять участников драки, но получил смертельное ножевое ранение в сердце.
Обновлено в 05:29
Политика
Трамп не узнал свой прошлогодний подарок королеве Елизавете II
Президент США Дональд Трамп во время посещения Букингемского дворца не узнал собственный подарок, сделанный им королеве Великобритании Елизавете II во время визита в 2018 году, сообщает портал Press Association.
Обновлено в 19:19
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Футбол
Хольмен может сменить «Динамо» на греческий клуб
Согласно информации источника, защитник "Динамо" Себастьян Хольмен может продолжить карьеру в Греции.
Обновлено в 15:03
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии
Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи
Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).
Обновлено в 18:35
Экономика
Цена акций «Газпрома» достигла максимума за 10 лет
Акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже 3 июня подорожали на 17%, до 251 рубля 65 копеек.
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Экономика
Орешкин заявил, что инфляция прошла пик в марте на уровне 5,3%
Инфляция в РФ прошла свой пик в марте на уровне 5,3% и сейчас начнет замедляться, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:35
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Черноморский флот получит три новых корабля
"Иван Антонов" и "Владимир Емельяненко" относятся к крупнейшим кораблям из композиционных материалов.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Политика
В МИД России отреагировали на претензии Киева в суде ООН
Уточняется, что в рамках разбирательства стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения межгосударственного судебного дела, инициированного Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Обновлено вчера в 08:49
Космос
В Тихом океане успешно приводнился грузовой корабль Dragon
Пресс-служба корпорации SpaceX сообщает об успешном завершении космическим грузовиком Dragon очередной миссии по обслуживанию Международной космической станции.
Обновлено в 19:20