С 1 июля тариф системы «Платон» повысилиАМИТЕЛ 03:07

С 1 июля 2019 года осуществлена индексация тарифа системы "Платон", сообщает ТАСС. До этого собственники автомобилей с разрешенной массой свыше 12 тонн независимо от фактической массы груза платили по 1,9 рубля за каждый пройденный километр. Теперь плата поднялась на 14 копеек, достигнув 2,04 рубля.

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