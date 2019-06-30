С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.

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Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

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Политика В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

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