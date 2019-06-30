Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Тарифы ЖКХ, пенсии и цены на бензин: что нас ждёт с 1 июля?
Все о Твери и Тверской области27 июня в 04:25
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Общество
Почти 3 тыс. участников собрали Международные Ганзейские дни в Пскове
Около 3 тыс. участников собрали XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени, которые прошли в Пскове.
Обновлено в 06:44
Политика
Захарова ответила на заявление Порошенко отрывком из «Афони»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала отрывок из фильма «Афоня», которым она прокомментировала опасения экс-президента Украины Петра Порошенко по поводу отсутствия звонков в Киев перед саммитом G20.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол
Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Происшествия
На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Потребительские займы подешевеют с 1 июля
С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область в связи с ЧС
Известно, что паводок в Иркутской области спровоцировали проливные дожди, в регионе в настоящее время введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.
Обновлено 28 июня в 08:27
Спорт
Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске
Церемония закрытия вторых Европейских игр началась в воскресенье в Минске. Торжественная церемония проходит на стадионе "Динамо".
Обновлено в 15:26
Политика
В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei
Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Наука
Ученые связали два типа гамма-явлений в грозовых облаках
Оба, как известно, происходят внутри грозовых туч, в зависимости от различных положительных и отрицательных электрических зарядов вокруг них, вызванных ускоряющимися электронами.
Обновлено в 03:23
Автоспорт
Даниил Квят: «Сегодня „Торо Россо“ не хватало скорости»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят призвал команду разобраться с тем, почему в последних гонках темпа машины не хватает, чтобы бороться за очки.
Обновлено в 12:21
Общество
Жители Колтушей в Ленобласти защищают охраняемые ЮНЕСКО земли от застройки
В ходе митинга, состоявшегося в воскресенье, 30 июня, сотни жителей Колтушей (Ленинградская область) поставили подписи под обращением в Министерство культуры РФ с требованием срочно утвердить проект достопримечательного места на землях объекта всемирного наследия, чтобы остановить его застройку, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 11:45
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05