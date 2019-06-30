Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Тарифы ЖКХ, пенсии и цены на бензин: что нас ждёт с 1 июля?
Все о Твери и Тверской области27 июня в 04:25
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Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Неизвестные обстреляли кортеж ливанского министра
Обновлено в 12:59
Музыка
Гран-при конкурса имени Чайковского получил Александр Канторов
Обновлено в 09:46
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Политика
В Польше заявили о подготовке резолюции против возвращения РФ в ПАСЕ
Семь стран собираются подготовить совместную резолюцию по поводу возвращения представителей России в ПАСЕ.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным паводком.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20
Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено 28 июня в 01:37
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Футбол
Глушаков проводит первую тренировку с «Ахматом»
Обновлено в 05:29
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Сборная России выиграла общекомандный зачет Европейских игр в Минске
Сегодня, 30 июня, в Минске (Беларусь) завершились II Европейские игры, где сборная России выиграла 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей.
Обновлено в 13:05
Баскетбол
Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Женская сборная России по баскетболу со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и обеспечила себе место в плей-офф.
Обновлено в 14:11
Кино
Умер режиссер Себастьян Аларкон
Чилийский режиссер и сценарист Себастьян Аларкон ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Смартфонам Samsung Galaxy 29 июня исполнилось 10 лет
Обновлено в 10:50
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами
Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа
228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода
Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Ювентус» объявил о прибытии Рабьо в Турин
Обновлено в 12:22
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Дизайн Huawei Mate 30 изменился еще до презентации
Обновлено в 11:46