С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.

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Происшествия В Шереметьево образовались огромные очереди Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.

Происшествия За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.

Политика В Польше заявили о подготовке резолюции против возвращения РФ в ПАСЕ Семь стран собираются подготовить совместную резолюцию по поводу возвращения представителей России в ПАСЕ.

Политика Путин прилетел в Иркутскую область на совещание по наводнениям Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с мощным паводком.

Политика Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.

Общество Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Спорт Сборная России выиграла общекомандный зачет Европейских игр в Минске Сегодня, 30 июня, в Минске (Беларусь) завершились II Европейские игры, где сборная России выиграла 109 (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые) медалей.

Баскетбол Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы Женская сборная России по баскетболу со счетом 76:62 победила команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и обеспечила себе место в плей-офф.

Кино Умер режиссер Себастьян Аларкон Чилийский режиссер и сценарист Себастьян Аларкон ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все автомобили С 1 июля «АвтоВАЗ» поднимет цены не на всю свою линейку автомобилей, а лишь на три модели из пяти.

Происшествия Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.

Здоровье Более 200 человек умерли в Австралии от гриппа 228 человек умерли от гриппа и более 100 тысяч заразились с начала года в Австралии.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.