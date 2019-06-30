Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу
Вслух.Рувчера в 21:00
Тарифы ЖКХ, пенсии и цены на бензин: что нас ждёт с 1 июля?
Все о Твери и Тверской области27 июня в 04:25
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:41, Вашингтон
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ
Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Политика
Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Футбол
Александр Ерохин: «Если Дзюба – Тор, то Семак – сам себе супергерой»
Все же произошло внезапно – "Зенит" вообще в полете находился, когда закончилась игра в Туле.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Кронштадте произошел взрыв газа
Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»
Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Чемезов оценил свою влиятельность в России
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.
Обновлено в 07:29
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В Кремле рассказали о жестком разговоре Путина и Мэй по делу Скрипалей
Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жёстко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:32
Происшествия
На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело о побоях
Против участника акций протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК).
Обновлено в 07:58
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами
Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС.
Обновлено в 06:32
Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
В России начали производство С-500
В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 09:20
Общество
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа»
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача задержали в пятницу, 28 июня, по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме № 4. Кроме того, под домашним арестом по этому делу находится и. о. главврача Елена Белая.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Политика
Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено вчера в 21:37
Политика
В Иерусалиме задержали палестинского министра
Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хидми (Fadi al-Hadmi), сообщает палестинское агентство Wafa.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом
Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА
Олимпийский чемпион 1992 года Николай Хабибулин станет тренером вратарей в лагере развития СКА.
Обновлено в 08:06