С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.

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Политика Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.

Армия и оружие В ДНР сообщили о трех пожарах за сутки после обстрелов ВСУ Погибших и пострадавших нет МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило о трех пожарах за прошедшие сутки из-за обстрелов украинских силовиков, говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие «Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.

Происшествия В центре Москвы избили девушку-режиссера Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

Политика Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Происшествия Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

Происшествия В Кронштадте произошел взрыв газа Ранее сообщалось, что в субботу ночью в жилом доме в Коврове произошел хлопок газа, который привел к пожару.

Политика Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня» Президент России Владимир Путин провел в Иркутской области совещание, посвященное теме наводнений в ряде районов региона.

Политика Чемезов оценил свою влиятельность в России Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.

Кино Умерла актриса Евгения Дембская Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.

Экономика Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.

Политика В Кремле рассказали о жестком разговоре Путина и Мэй по делу Скрипалей Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жёстко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело о побоях Против участника акций протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК).

Происшествия «Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС.

Армия и оружие В России начали производство С-500 В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Общество Уровень воды в Тулуне медленно снижается В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра.

Экономика Ассоциация автодилеров выступила в поддержку «Рольфа» Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила в поддержку компании «Рольф», основателя и руководителей которой подозревают в незаконном выводе денег за рубеж.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача задержали в пятницу, 28 июня, по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме № 4. Кроме того, под домашним арестом по этому делу находится и. о. главврача Елена Белая.

Происшествия Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.

Футбол «Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.

Политика Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховной рады Олег Ляшко устроили перебранку в прямом эфире телеканала "НАШ".

Политика В Иерусалиме задержали палестинского министра Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хидми (Fadi al-Hadmi), сообщает палестинское агентство Wafa.

Происшествия Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.