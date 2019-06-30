Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Тарифы ЖКХ, пенсии и цены на бензин: что нас ждёт с 1 июля?
Все о Твери и Тверской области27 июня в 04:25
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Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено 28 июня в 01:37
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:37
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Обновлено в 07:20
Баскетбол
Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы
Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.
Обновлено в 13:56
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Автоспорт
Квяту помешало повреждение заднего тормозного воздухозаборника
Как только Даниил выбрался из трафика, ему пришлось беречь шины из-за повреждения заднего тормозного воздухозаборника.
Обновлено в 14:47
Происшествия
За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных
Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Ферстаппена
Обновлено в 13:48
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России.
Обновлено в 14:02
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино
Оливер Стоун представит документальный фильм об украинском кризисе
Американский режиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун заявил о том, что представит общественности новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Власти Ливана отреагировали на нападение на своих граждан в Казахстане
Власти Ливана и Иордании организовывают отъезд своих граждан из Казахстана после инцидента на нефтяном месторождении Тенгиз.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Совершено покушение на кортеж министра, есть погибшие
Обновлено в 13:36
Футбол
Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём
Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ещё не закончил работу на трансферном рынке нынешним летом.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57