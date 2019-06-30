С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.

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Общество Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в рамках подготовки к новому сезону чемпионата России по футболу.

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Баскетбол Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Белоруссии в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии.

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Происшествия За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.

Происшествия Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Здоровье Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.

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Происшествия Власти Ливана отреагировали на нападение на своих граждан в Казахстане Власти Ливана и Иордании организовывают отъезд своих граждан из Казахстана после инцидента на нефтяном месторождении Тенгиз.

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Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

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Футбол Федун: трансферы у «Спартака» ещё будут, работу ведём Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб ещё не закончил работу на трансферном рынке нынешним летом.