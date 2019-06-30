Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Стало известно, как изменится жизнь жителей Пензенской области с 1 июля. Полный список законов
РИА Пензенской области28 июня в 01:01
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, из-за чего на самом деле спорят ЦБ и Минэкономики
Гораздо важнее следующее: «Поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России»: если в ЦБ и Минэкономики и есть реальные расхождения, то они в этом, а не в том, поддержали ли кредиты населению рост ВВП в первом квартале (безусловно, поддержали, и печально, что только они).
Обновлено в 18:01
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Политика
Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Ливанский министр заявил об обстреле его кортежа
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В Москве повысятся тарифы на часть коммунальных услуг
С 1 июля второй раз в 2019 году происходит корректировка тарифов на коммунальные услуги, однако для москвичей отдельные тарифы на электроэнергию не повысятся, сообщили "Интерфаксу" в департаменте экономической политики и развития столицы.
Обновлено в 18:05
Кино
«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:42
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»
Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Энергетика
В России цены на бензин после «разморозки» могут вырасти выше инфляции
Эксперты компании «БКС» считают, что сильного скачка после «разморозки» не предвидится, но стоимость бензина может вырасти выше уровня инфляции.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Как лечить гонорею и сифилис: новые инфекции становятся сильнее лекарств
В прошлом году ВОЗ сообщила, что по некоторым широко применяющимся препаратам устойчивость бактерий превысила 82%, что означает, что в абсолютном большинстве случаев вылечить многие инфекции типа пневмонии, сепсиса или гайморита стало нечем.
Обновлено в 12:18
Общество
В России вступил в силу запрет госзакупок импортных вин
В России с 1 июля вступает в силу запрет на закупку вина зарубежного производству для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 18:20
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
Обновлено вчера в 02:06
Общество
Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»
Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Космос
Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов
«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
Обновлено в 03:15
Политика
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней.
Обновлено в 18:33
Игры
Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах
Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 16:22
Общество
Пожарные во Франции спасли от жары и жажды 2,5 тысячи голубей
Французские пожарные перелили в цистерну грузовика, в котором перевозили 2,5 тысячи голубей, более 700 литров воды.
Обновлено в 16:36
Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10