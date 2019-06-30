С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.

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