Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Тарифы ЖКХ, пенсии и цены на бензин: что нас ждёт с 1 июля?
Все о Твери и Тверской области27 июня в 04:25
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Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Авто
Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий
Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Определены лучшие страны для удаленной работы
Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Обновлено в 17:03
Общество
Teologia Polityczna (Польша): юродивые — это свидетельство культурного своеобразия России (Teologia Polityczna)
Волна интереса к России в США поднимается и спадает в зависимости от того, что происходит во внешней политике, но в университетах всегда есть группа людей, рассказывающих студентам, что россияне не отличаются от европейцев в области своих привычек, культурных, общественных и политических традиций.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Обновлено в 15:28
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков, который провел первую тренировку в грозненском "Ахмате", станцевал лезгинку, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Происшествия
Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга
Обновлено в 16:53
Общество
Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором
Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Игры
Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше
Обновлено в 08:26
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию
Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Спорт
Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета
Обновлено в 15:37
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика
Потребительские займы подешевеют с 1 июля
С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Финансы
Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций
В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47