Экономика

С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Электронные визы и повышение тарифов ЖКХ: какие изменения ждут россиян с 1 июля

Регион online06:23

Жизнь россиян 1 июля кардинально изменится

Ruinformer.com27 июня в 05:13

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

Карелинформ27 июня в 07:54

10 новых правил жизни: кого коснутся изменения законов с 1 июля

Tomsk.Ru27 июня в 06:10

Что изменится с 1 июля: повысятся тарифы ЖКХ, подорожает бензин

Московский Комсомолец06:26

Тарифы ЖКХ, пенсии и цены на бензин: что нас ждёт с 1 июля?

Все о Твери и Тверской области27 июня в 04:25

Как изменится жизнь пензенцев с 1 июля

1pnz.ru26 июня в 23:00
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Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Авто

Учимся на чужих ошибках: 5 частых аварий

Эпизод первый — «Обочина» Правила движения разрешают остановку и даже стоянку на обочине, если это не регламентируется дополнительно дорожными знаками.
Обновлено в 01:00
Путешествия

Определены лучшие страны для удаленной работы

Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Обновлено в 17:03
Общество

Teologia Polityczna (Польша): юродивые — это свидетельство культурного своеобразия России (Teologia Polityczna)

Волна интереса к России в США поднимается и спадает в зависимости от того, что происходит во внешней политике, но в университетах всегда есть группа людей, рассказывающих студентам, что россияне не отличаются от европейцев в области своих привычек, культурных, общественных и политических традиций.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие

Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу

Обновлено в 15:28
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков, который провел первую тренировку в грозненском "Ахмате", станцевал лезгинку, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась фото с постаревшим Филиппом Янковским

Обновлено в 10:42
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Политика

Глава Гагаузской автономии Молдавии заявила о своей победе на выборах

Обновлено в 16:09
Баскетбол

ESPN: Ирвинг подпишет с «Бруклином» четырёхлетний контракт на $141 млн

Обновлено в 03:32
Происшествия

Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга

Обновлено в 16:53
Общество

Сериальные будни: россияне коротают досуг перед телевизором

Сериал вместо театра Россияне предпочитают отдыхать от повседневных дел у телевизора, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Обновлено в 17:01
Игры

Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше

Обновлено в 08:26
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию

Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Спорт

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Финансы

Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций

В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark

Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской

"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
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