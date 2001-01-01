Экономика
С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37
С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле
Первый Ярославский28 июня в 12:03
Тарифы ЖКХ, фальшивое молоко и долевое строительство: что изменится с 1 июля 2019 года
Афанасий-бизнес28 июня в 05:29
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:43, Вашингтон
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие
Курсы горной подготовки проходят в Грузии
В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе проходит летний базовый курс для иностранных военнослужащих, в котором принимают участие девять стран, сообщается на сайте министерства обороны Грузии.
Обновлено в 04:48
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Почти две тысячи домов в Иркутской области остаются подтопленными
В Иркутской области более 1,7 тысячи домов, в которых проживали более четырех тысяч человек, остаются подтопленными.
Обновлено в 00:41
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр
Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:17
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Старший сын Зидана остался без клуба
24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Эсминец США вошел в Черное море
Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Автоспорт
Расселл получил наказание за инцидент с Квятом
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
В США расстреляли рэпера Slim 400
В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Обновлено в 05:15
Политика
Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei
Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено вчера в 06:23
Общество
Погода в Москве установила температурный рекорд
Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ
Обновлено 28 июня в 17:21
Здоровье
Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний
Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Политика
В Гагаузии начались выборы башкана автономии
В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
Обновлено в 00:11
Игры
В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk
В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч
"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Спорт
Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца
В семье российской фигуристки Марии Сотсковой на днях произошла трагедия: ушел из жизни отец 19-летней спортсменки.
Обновлено в 05:12
Наука
Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Здоровье
Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца
Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52