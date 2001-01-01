Экономика

С 1 июля россиян ждут очередные измененияТелефакт 28 июня в 06:37

С 1 июля россиян снова ожидает большое количество изменений. Редакция сайта Telefakt.ru подобрала самые значимые и интересные из них.
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Какие изменения ждут ярославцев с 1 июля

ГТРК Ярославия28 июня в 13:54

Защита дольщиков и пособия для инвалидов: какие изменения ждут нас в июле

Первый Ярославский28 июня в 12:03

С 1 июля россиян ждут очередные изменения

Телефакт28 июня в 06:37

Тарифы ЖКХ, фальшивое молоко и долевое строительство: что изменится с 1 июля 2019 года

Афанасий-бизнес28 июня в 05:29
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Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие

В Екатеринбурге гвардейцы за пять минут разобрали и собрали УАЗ

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Курсы горной подготовки проходят в Грузии

В Сачхерской школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе проходит летний базовый курс для иностранных военнослужащих, в котором принимают участие девять стран, сообщается на сайте министерства обороны Грузии.
Обновлено в 04:48
Политика

Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры США и КНДР

Обновлено в 04:22
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Почти две тысячи домов в Иркутской области остаются подтопленными

В Иркутской области более 1,7 тысячи домов, в которых проживали более четырех тысяч человек, остаются подтопленными.
Обновлено в 00:41
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Политика

Путин прилетел в Минск на закрытие Европейских игр

Президент Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:17
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Футбол

Старший сын Зидана остался без клуба

24-летний футболист, являющийся старшим сыном главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, в прошлом сезоне играл на правах аренды за испанский "Реал Махадаонда" во втором дивизионе.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Соединенные Штаты направили в Черное море эсминец "Карни". Об этом говорится на сайте Шестого флота США.
Обновлено в 01:31
Автоспорт

Расселл получил наказание за инцидент с Квятом

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В США расстреляли рэпера Slim 400

В Лос-Анджелесе госпитализировали с огнестрельными ранениями рэпера Slim 400, пишет «Лента.ру».
Обновлено вчера в 11:16
Космос

Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной

Обновлено в 05:15
Политика

Президент США разрешил американским компаниям работать с Huawei

Что же касается конкретно Huawei, то Трамп дословно заявил следующее: «американским компаниям, которые продают компоненты Huawei, должно быть разрешено продолжать».
Обновлено вчера в 06:23
Общество

Погода в Москве установила температурный рекорд

Погода в Москве побила температурный рекорд за 70 лет наблюдений, сообщил метеорологический центр "Фобос".
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ

Обновлено 28 июня в 17:21
Здоровье

Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний

Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
Обновлено в 03:14
Политика

В Гагаузии начались выборы башкана автономии

В автономной области Молдавии — Гагаузии — в воскресенье начались выборы главы региона — башкана.
Обновлено в 00:11
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» объявили составы на предсезонный матч

"Краснодар" и "Ростов" определились со стартовыми составами на товарищеский матч.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Спорт

Фигуристка Сотскова прервала сбор из-за смерти отца

В семье российской фигуристки Марии Сотсковой на днях произошла трагедия: ушел из жизни отец 19-летней спортсменки.
Обновлено в 05:12
Наука

Найдены останки древнего крокодила, охотившегося на динозавров

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено 28 июня в 04:54
Здоровье

Январь и май являются самыми опасными месяцами для сердца

Сотрудники Томского НИИ проанализировали 9 тысяч случаев инфаркта у пациентов, которые происходили на протяжении 10 лет, учитывая погодные условия региона.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
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