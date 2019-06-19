Экономика
С 1 июля работникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%АиФ Самара 04:57
С 1 июля работникам АвтоВАЗа увеличат тарифные ставки и оклады на 7%, сообщает первичная профсоюзная организация ПАО «АвтоВАЗ» АСМ РФ. Решение об этом принято 18 июня на заседании согласительной комиссии профкома и администрации предприятия.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
Обновлено в 13:44
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Здоровье
В Минздраве рассказали, на каких продуктах нельзя экономить
Как пишет «Российская газета», об этом заявила Главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
Обновлено в 12:06
Футбол
«Милан» объявил о назначении Джампаоло главным тренером
Марко Джампаоло официально назначен главным тренером «Милана».
Обновлено в 13:52
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Происшествия
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину
Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Происшествия
По факту смерти депутата Рады Дмитрия Тымчука завели уголовное дело
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев в свою очередь заявил, что в момент смерти парламентарий находился в квартире не один.
Обновлено в 07:58
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях
В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе.
Обновлено в 11:56
Общество
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Космос
Роскосмос выпустил трамвай «Челябинский метеор»
Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».
Обновлено в 13:14
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Авто
Volvo повысит цены на кроссовер Volvo XC40 с 1 июля
С 1 июля 2019 года компания Volvo повысит рекомендованные розничные цены на все дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 12:29
Футбол
«Динамо» подписало контракт с защитником сборной Украины
Обновлено в 07:04
Путешествия
АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе
По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Общество
Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества Института русского реалистического искусства (ИРРИ), принадлежащего бывшему совладельцу Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею Ананьеву.
Обновлено вчера в 23:20
Транспорт
В Воронеже перевозчики пригрозили остановить транспорт
Частные перевозчики Воронежа пригрозили транспортным бойкотом, если власти в ближайшее время не примут решения о повышении стоимости проезда в городских маршрутках с 17 до 25 руб. Владельцы автобусов аргументировали свои требования ростом цен на топливо и запчасти, а ключевой датой назвали понедельник, 1 июля.
Обновлено в 11:00