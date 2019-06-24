С 1 июля проиндексируют тариф системы «Платон»Car.ru 07:28

с чего всё началось

Тариф специальной системы, именуемой "Платон" с первого июля планируют проиндексировать на четырнадцать копеек. При этом сумма за один километр достигнет 2 рублей 4 копеек. Индексация в данном случае будет уменьшена в 2 раза в сравнении с величиной инфляции.

Политика Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Экономика Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.

Энергетика Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.

Политика Кадыров прокомментировал отставку Евкурова Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.

Наука Настройка донорских Т-клеток помешала вернуться острому миелоидному лейкозу Американские онкологи протестировали способ существенного снижения частоты рецидивов острого миелоидного лейкоза после его лечения донорскими гемопоэтическими клетками.

Политика Правительство компенсирует авиакомпаниям потери от закрытия полетов в Грузию Правительство прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям убытков от прекращения полетов в Грузию.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Политика В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба Украинская делегация в ПАСЕ прервала речь сербского депутата Александра Шешеля на русском языке о Крыме.

Общество Москва заняла второе место в рейтинге агрессивных городов Результаты голосования опубликовало агентство Zoom Market. Второе место списка заняла Москва, третье у Челябинска.

Политика В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Шоу-бизнес Навка вступилась за жену Плющенко Рудковскую Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка вступилась за супругу известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яну Рудковскую, сообщает "Советский спорт".

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Авто В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Транспорт Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород В РЖД готовили в качестве первого российского проекта ВСМ Москва–Казань, однако в апреле стало известно, что президент РФ Владимир Путин одобрил проект магистрали в Петербург.

Финансы Грузинский лари из-за конфликта с Россией установил антирекорд падения Грузинские СМИ связывают падение лари с проблемами в туристическом секторе из-за введенного российским президентом запрета на авиаперевозки в страну.

Общество Росреестр переписал особняк генерала ФСБ из дела Голунова на Российскую Федерацию Росреестр изменил сведения об особняке на берегу Истринского водохранилища, который как утверждали СМИ, принадлежит главе управления ФСБ по Москве и области генерал-полковнику Алексею Дорофееву.

Политика Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме Главы МИД РФ и Мальдивской республики Сергей Лавров и Абдулла Шахид по итогам переговоров подписали во вторник соглашение о взаимной отмене виз.

Политика Президент Эстонии назвала позорным решение ПАСЕ по России «Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ», — заявила Кальюлайд.

Авто BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.

Общество Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением 22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.

Происшествия Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Политика Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия должна вернуться к соблюдению договора до 2 августа.