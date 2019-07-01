Экономика
С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХВ Городе N 04:27
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
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Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Футбол
Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»
Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой.
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze
Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
AFP: на западе Нигера боевики атаковали лагерь правительственной армии
Боевики атаковали в понедельник лагерь правительственной армии Нигера на западе страны близ границы с Мали, сообщает агентство France Press со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 15:52
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Общество
La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)
Обновлено в 17:08
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Футбол
Дортмундская «Боруссия» подписала воспитанника «Барселоны»
Правый защитник Матеу Морей перешел в дортмундскую "Боруссию". С 19-летним игроком подписан контракт на пять лет.
Обновлено в 16:13
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика
МИД отложил отмену виз для граждан Грузии
Российское Министерство иностранных дел вело переговоры с грузинскими властями об отмене визового режима для въезда в РФ.
Обновлено в 15:23
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Политика
На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ»
Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».
Обновлено в 16:31
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам
Денежное довольствие контрактников в Российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:21
Наука
Пентагон разрабатывает систему идентификации по сердечному ритму
Возможность измерения уникальных сердечных сигнатур, полученных от человека на расстоянии, обеспечивает дополнительную биометрическую идентификацию, когда условия окружающей среды и изменения внешнего вида лица препятствуют использованию системы распознавания лиц.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Гаджеты
40 лет исполнилось японской марке плееров Walkman
Обновлено в 15:38
Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Культура
Книга «Субкультура» Троицкого вышла на русском
Книга музыкального критика Артемия Троицкого «Субкультура: О яростных и непохожих» вышла на русском языке.
Обновлено в 10:45