Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХГТРК Алания 03:17

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад. С 1 января цены выросли по всей стране на 1,7%. В этот раз индекс повышения для каждого региона отличается.
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Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Тарифы ЖКХ поднимутся с сегодняшнего дня

Эхо Москвы06:02

В Ростовской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ

DonDay - Новочеркасск28 июня в 04:00

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

С 1 июля 2019 повысятся тарифы на услуги ЖКХ в Ростовской области

Ugpressa.ru28 июня в 08:18

В России подорожали услуги ЖКХ

Lenta.ru03:58
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Футбол

«Ювентус» объявил о подписании Рабьо

Обновлено в 13:52
Политика

Латвия осталась в ПАСЕ после возвращения делегации из РФ

Парламентский секретарь латвийского МИД Занда Калниня-Лукашевица объявила, что Рига не планирует приостанавливать членство в ПАСЕ после возвращения российской делегации.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Политика

Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Чечне при нападении на блокпост погиб полицейский

В Чечне совершено нападение на блокпост, в результате которого погиб полицейский.
Обновлено в 09:27
Общество

В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов

Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Обновлено в 12:53
Авто

В России отзывают более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera

Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

В Ливии объявлена «всеобщая мобилизация» против Турции

В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 12:49
Футбол

«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон

Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Полицейский насмерть сбил пешехода на мотоцикле в Калуге

Обновлено в 13:25
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Футбол

«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм

Источник, близкий к «Спартаку», сообщил РБК, что журналисту Андрею Малосолову запретят посещать домашнюю арену «красно-белых» и обратятся на телеканал «Царьград» с жалобой на сотрудника за расизм.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета.
Обновлено в 13:42
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Германии потерпел крушение военный вертолет

Обновлено в 09:23
Наука

Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции

Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
Обновлено в 07:28
Кино

Умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:09
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Футбол

«Локомотив» не может договориться о покупке Кварацхелии

Руководство «Локомотива» никак не может согласовать условия трансфера Хвичи Кварацхелии, который провёл в составе «железнодорожников» вторую половину минувшего сезона на правах аренды.
Обновлено в 08:21
Политика

В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Футбол

Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Обновлено в 09:31
Хоккей

Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»

В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Общество

Аналитики: воронежская семья может накопить на квартиру за 5,4 года

Согласно расчетам аналитиков, чтобы накопить на квартиру, среднестатистической воронежской семье потребуется 5,4 года.
Обновлено в 07:45
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Политика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
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