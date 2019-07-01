Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХГТРК Алания 03:17
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад. С 1 января цены выросли по всей стране на 1,7%. В этот раз индекс повышения для каждого региона отличается.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Футбол
«Ювентус» объявил о подписании Рабьо
Обновлено в 13:52
Политика
Латвия осталась в ПАСЕ после возвращения делегации из РФ
Парламентский секретарь латвийского МИД Занда Калниня-Лукашевица объявила, что Рига не планирует приостанавливать членство в ПАСЕ после возвращения российской делегации.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Политика
Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов
«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Происшествия
В Чечне при нападении на блокпост погиб полицейский
В Чечне совершено нападение на блокпост, в результате которого погиб полицейский.
Обновлено в 09:27
Общество
В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Обновлено в 12:53
Авто
В России отзывают более 2 тысяч автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В Ливии объявлена «всеобщая мобилизация» против Турции
В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Манчестер Сити» презентовал форму на новый сезон
Английский «Манчестер Сити» представил форму команды на новый сезон в своем Instagram.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Полицейский насмерть сбил пешехода на мотоцикле в Калуге
Обновлено в 13:25
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Футбол
«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм
Источник, близкий к «Спартаку», сообщил РБК, что журналисту Андрею Малосолову запретят посещать домашнюю арену «красно-белых» и обратятся на телеканал «Царьград» с жалобой на сотрудника за расизм.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Житель южного района Лондона Ламбет обнаружил в своем саду труп, выпавший из самолета.
Обновлено в 13:42
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Германии потерпел крушение военный вертолет
Обновлено в 09:23
Наука
Ученые из России выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции
Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию.
Обновлено в 07:28
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Наука
На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых
Обновлено в 12:10
Футбол
«Локомотив» не может договориться о покупке Кварацхелии
Руководство «Локомотива» никак не может согласовать условия трансфера Хвичи Кварацхелии, который провёл в составе «железнодорожников» вторую половину минувшего сезона на правах аренды.
Обновлено в 08:21
Политика
В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.
Обновлено в 06:29
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Хоккей
Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»
В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Общество
Аналитики: воронежская семья может накопить на квартиру за 5,4 года
Согласно расчетам аналитиков, чтобы накопить на квартиру, среднестатистической воронежской семье потребуется 5,4 года.
Обновлено в 07:45
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Политика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35