Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХГТРК Алания 03:17

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад. С 1 января цены выросли по всей стране на 1,7%. В этот раз индекс повышения для каждого региона отличается.
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Видеопризнания москвичей о повышении тарифов ЖКХ: «Скоро станем бомжами»

Московский Комсомолец10:59

Тарифы ЖКХ увеличились на 2,4%

Коммерсантъ05:23

Тарифы ЖКХ поднимутся с сегодняшнего дня

Эхо Москвы06:02

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАССвчера в 17:00

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правдавчера в 04:48

1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу

Вслух.Ру29 июня в 21:00
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Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой

Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
Обновлено в 14:37
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия

На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот

Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
Обновлено в 18:55
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града

Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Минздрав утвердил правила оказания паллиативной помощи

Минздрав совместно с Минтрудом подготовил и утвердил положение об организации паллиативной помощи, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:31
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Хоккей

«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

Обновлено в 13:13
Общество

Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите

Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона

Обновлено в 14:43
Армия и оружие

МИД Сирии обратился в ООН по поводу ракетной атаки Израиля

Сирийский МИД вновь призвал ООН принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки по территории страны.
Обновлено в 16:42
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

Обновлено в 14:51
Происшествия

Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге

Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
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