Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХГТРК Алания 03:17
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад. С 1 января цены выросли по всей стране на 1,7%. В этот раз индекс повышения для каждого региона отличается.
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Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019
Комсомольская правдавчера в 04:48
1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу
Вслух.Ру29 июня в 21:00
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Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Галкин ответил на вопрос о здоровье Пугачевой
Хотя день был ветреный, на видео можно расслышать разговор Пугачевой с Галкиным, а также возгласы их детей.
Обновлено в 14:37
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено в 18:34
Происшествия
На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
Обновлено в 18:55
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Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
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Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Минздрав утвердил правила оказания паллиативной помощи
Минздрав совместно с Минтрудом подготовил и утвердил положение об организации паллиативной помощи, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:31
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
Обновлено в 13:13
Общество
Йошкар-олинские «жрицы любви» попросили Путина о защите
Форум секс-работников России направил в Кремль письмо с просьбой вычеркнуть из Кодекса об административных правонарушениях пункт о трафе за оказание платных интимных услуг.
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
Обновлено в 19:33
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено в 18:16
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
МИД Сирии обратился в ООН по поводу ракетной атаки Израиля
Сирийский МИД вновь призвал ООН принять меры в отношении Израиля, совершающего ракетные атаки по территории страны.
Обновлено в 16:42
Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Кино
Netflix показал первые кадры «Ведьмака»
Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
Обновлено в 14:51
Происшествия
Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге
Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25