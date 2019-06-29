Экономика

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнееНакануне.Ru вчера в 20:03

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день. С сегодняшнего дня она сократилась на 0,5%. Также с 1 июля по 31 декабря максимальная сумма платежей не может быть выше двукратного размера кредита.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России изменили условия по микроредитам

Российская газета03:09

Потребительский кредит в РФ с 1 июля стал дешевле

Аргументы недели01:25

Россиян спасут от кредитной кабалы

Deita.ruвчера в 21:30

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

Накануне.Ruвчера в 20:03

Россиян спасут от кредитной кабалы

Парламентская газетавчера в 17:32

Потребительские займы в РФ подешевеют с 1 июля

Политика Сегоднявчера в 14:04

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

Ведомостивчера в 02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Экономика

В России начали действовать новые правила выдачи микрозаймов

В России с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок до одного года.
Обновлено в 02:45
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Происшествия

СК опроверг данные о самосуде над педофилом

По данным СК, преступление случилось 9 июня в Подмосковье, жертвой стала семилетняя девочка.
Обновлено в 05:28
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке

В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Обновлено в 04:09
Политика

Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 в течение 10 дней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены в течение 10 дней.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Петербурге семья из шести человек отравилась газом из колонки

В Петербурге семья из шести человек госпитализирована из-за отравления газом.
Обновлено в 00:57
Транспорт

В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Общество

В России предложили запретить частные камеры на дорогах

Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

Характеристики таинственной двухзвенной самоходки раскрыли на «Армии»

На V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019 стали известные некоторые характеристики новейшего российского двухзвенного самоходного артиллерийского орудия "Магнолия".
Обновлено в 04:36
Происшествия

Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей

Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России

Деятельность американского фонда Free Russia представляет угрозу конституционному строю России, организация признана нежелательной на территории страны, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

Международные военные учения стартуют сегодня у берегов Украины

Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Кабуле прогремел взрыв, пострадали 68 человек

В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях

В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме

Обновлено в 05:11
Общество

ФАС: стенды IQOS в магазинах не нарушают закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба решила, что стенды системы нагревания табака IQOS, установленные в магазинах, не являются рекламой табачных изделий и не нарушают закон о рекламе, пишет РБК со ссылкой на официальное письмо ведомства.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась

Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

Обновлено вчера в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное