Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнееНакануне.Ru вчера в 20:03
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день. С сегодняшнего дня она сократилась на 0,5%. Также с 1 июля по 31 декабря максимальная сумма платежей не может быть выше двукратного размера кредита.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
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