С 1 июля потребительские кредиты станут доступнееНакануне.Ru вчера в 20:03

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день. С сегодняшнего дня она сократилась на 0,5%. Также с 1 июля по 31 декабря максимальная сумма платежей не может быть выше двукратного размера кредита.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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