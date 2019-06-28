Экономика
Потребительский кредит в РФ с 1 июля стал дешевлеАргументы недели 01:25
С 1 июля в силу вступают поправки, внесённые сфере потребительского кредитования. Теперь максимальная процентная ставка по кредитам текущего года в РФ не сможет превышать 1 процент в день.
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