Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймовИзвестия 01:26
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК. Так, ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).
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ЦБ-Нацбанк: с 1 июля ужесточаются ограничения по предельной стоимости займов и кредитов
Стерлеград28 июня в 00:56
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:44, Вашингтон
Политика
«Марш свободы» проходит в Тбилиси
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Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
Обновлено 28 июня в 13:56
Общество
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Происшествия
Хотела спасти: мать с ребёнком утонули в Кузбассе
Обновлено вчера в 22:16
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В Кабуле прогремел сильный взрыв
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Экономика
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Ямайка вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
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Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.
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Почему конкурс получил имя Чайковского
На первом же заседании Оргкомитета, который возглавил Д. Д. Шостакович, композитор сказал о причинах присвоения конкурсу имени П. И. Чайковского.
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30 человек отравились шавермой в Калининском районе Петербурга
30 человек обратились за медицинской помощью после того, как съели шаверму на проспекте Непокоренных.
Обновлено в 01:22
Общество
Новые правила «звёздности» гостиниц начали действовать в России
Вначале новые правила затронут крупные гостиницы — для отелей, в которых расположены более 50 номеров, классификация станет обязательной с 1 июля 2019 года.
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Происшествия
В Якутии главу поселка заподозрили в продаже дома с жильцами
Уголовное дело возбуждено в Якутии в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег", которого подозревают в подделке документов и продаже многоквартирного дома, в котором были зарегистрированы и имели квартиры в собственности жильцы, сообщает прокуратура Якутии.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя совета директоров компании "Водоходъ" Виктора Олерского сообщила о том, что предпроектные работы по экспедиционным судам ледового класса по проекту компании "Водоходъ" по организации арктических круизов находятся на завершающей стадии, а первое судно будет сдано осенью 2021 года.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С июля размер пособий составит 10 тысяч рублей.
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Смазка для ступичных подшипников
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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Экономика
СПРАВКА: Игорные зоны в России
23 июле 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому список регионов, имеющих право размещать игорный бизнес, пополнился Крымом, а местом для игорной зоны на Кубани были определены участки, выделенные под строительство объектов федерального значения к Олимпиаде-2014.
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