Экономика
С 1 июля 2019 года россияне будут защищены при покупке новостроекТАСС 17:00
С 1 июля 2019 года россияне не смогут покупать новостройки без банковской защиты. По старой схеме, без счетов эскроу, будет покупаться жилье в проектах, получивших заключения о соответствии критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по договорам прямого участия.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Футбол
Фарфан – о сборной Перу: «Горжусь своей бандой»
«Горжусь своей бандой!» – написал в социальной сети Фарфан, чья травма оценивается как «серьезная». Перу в 1/2 финала встретится с Чили.
Обновлено в 02:21
Политика
CNN призвала назло Путину приезжать в Грузию
Журналист CNN Уилл Кэткарт в колонке призывает путешественников посетить Грузию. Он обращается к ценителям вина и любителям пляжного отдыха.
Обновлено в 14:48
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Спорт
Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве
Обновлено в 14:53
Здоровье
В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов
С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
«Секс-рабыни»: Фадеева обвинили в содержании гарема
Продюсера обвинили в содержании гарема.
Обновлено в 13:06
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери
В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено в 14:08
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Гаджеты
Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia
Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Футбол
Испания выиграла молодежный чемпионат Европы
В итальянской Удине завершился финальный матч чемпионата Европы для игроков младше 21 года между сборными Испании и Германии, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:07
Экономика
Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Обновлено в 17:00
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия
Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве
Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Футбол
Олег Корнаухов: «Ошибка судьи повлияла на ход игры»
Ветеран ЦСКА Олег Корнаухов подвел итог поражения армейцев в матче Кубка Париматч Премьер от «Спартака» (1:3). — Мы увидели полтора тайма неплохого футбола, но ошибка судьи повлияла на ход игры.
Обновлено в 14:29
Баскетбол
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено в 15:29
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено в 17:05
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Володин отметил рост интереса к форуму «Развитие парламентаризма»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что диалог, который состоится в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма», будет способствовать решению актуальных проблем на благо граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55