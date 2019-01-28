С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранамРИА Новости 02:48

с чего всё началось

Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента). Коэффициент будет действовать с 1 февраля. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета в понедельник.

С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам

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