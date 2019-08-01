За отказ перевести зарплатный проект сотрудника в другой банк предпринимателя ждет штраф, а изготовителям поддельных документов увеличили срок заключения. С 1 августа в нашей стране вступают в силу новые законы.

С 1 августа в нашей стране вступают в силу новые законы

Гаджеты Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Политика В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.

Экономика Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.

Политика На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Армия и оружие В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35 Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.

Экономика Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2» Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.

Армия и оружие Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Происшествия Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.

Происшествия Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.

Общество Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.

Происшествия Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь» Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Общество Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.

Общество Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Политика Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Политика Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.