Экономика

С 1 августа в нашей стране вступают в силу новые законыГТРК Иртыш 02:52

За отказ перевести зарплатный проект сотрудника в другой банк предпринимателя ждет штраф, а изготовителям поддельных документов увеличили срок заключения. С 1 августа в нашей стране вступают в силу новые законы.
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Что изменится в жизни граждан России с наступлением августа

Gazeta.SPb03:28

С 1 августа в нашей стране вступают в силу новые законы

ГТРК Иртыш02:52

Стало известно, что изменится в жизни россиян с августа

Мойка78вчера в 19:30

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

Коммерсантъ02:18
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Гаджеты

Xiaomi уменьшит количество рекламы в своих смартфонах

С другой, директор по продукции в Xiaomi и по совместительству руководитель MIUI сообщил, что компания сократит количество рекламы в пользовательском интерфейсе как можно скорее, а также еще больше улучшит стабильность работы системы.
Обновлено в 01:47
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В США предложили Турции выход из ситуации с покупкой С-400 и F-35

Поставки элементов российской системы ПРО С-400 в Турцию и решение Вашингтона об отмене поставок Анкаре самолетов F-35 могут вызвать цепочку событий, которые способны привести даже к выходу Турции из альянса.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика

Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»

Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Кино

Константин Хабенский может сыграть отца певицы Янки Дягилевой

Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД

Белый дом настаивает, что Россия не выполняет условия Договора о РСМД Госдепартамент США вновь заявил о том, что Россия не выполняет условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:36
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Происшествия

Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину

Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с горящей машиной под Омском

Обновлено в 01:05
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Баварию» в финале Audi Cup

Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57
Авто

Haval получил одобрение Минпромторга на льготы

Обновлено в 01:00
Происшествия

Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»

Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии

Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Политика

Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая

Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Финансы

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет.
Обновлено вчера в 14:39
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