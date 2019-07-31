Ежегодно Пенсионный фонд России проводит беззаявительный перерасчет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.

Политика Две трети россиян назвали ВМФ самым сильным в мире, показал опрос Две трети россиян (67%) считают, что Военно-морской флот России является самым сильным в мире, при этом большинство граждан (89%) уверены, что он способен защитить морские границы РФ в случае реальной угрозы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Экономика В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Экс-политик пояснил, что пчелы не терпят контактов с химией, однако они становятся возможны, когда рядом с пасекой выращивается рапс Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что, по его мнению, причиной массовой гибели пчел в России стали инсектициды, распыляемые на соседствующих с пасеками рапсовых полях, передает РИА Новости.

Происшествия Лесные пожары в Красноярском крае начала тушить авиация МЧС В Красноярском крае авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка ведомства.

Происшествия По делу о «массовых беспорядках» в Москве появился первый задержанный Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что по уголовному делу о "массовых беспорядках" во время несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный - Кирилл Жуков.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Происшествия Теракт предотвратили в Татарстане Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Экономика «Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Экономика Россияне взвинтили спрос на недвижимость в Испании Аналитики Prian.ru отмечают ажиотажный рост спроса на недвижимость в Испании со стороны россиян, сообщает «Коммерсантъ».

Энергетика Путин подписал закон, стабилизирующий цены на бензин Российский президент Владимир Путин подписал документ, который корректирует с 1 июля текущего года применяемый демпфирующий механизм.

Политика Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".

Политика Кличко встретился в США с адвокатом Трампа Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

Происшествия На севере Москвы загорелся автосервис Здание автосервиса загорелось на площади порядка 300 квадратных метров на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Политика Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов» Глава МВД Франции заявил, что во время кризиса с протестующими с начала ноября 2018 года погибли 11 человек, а ранения получили 2500 «желтых жилетов», напомнила Захарова.

Происшествия Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.

Политика Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет обратился с просьбой к министру юстиции Павлу Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.

Экономика Visa запустила сервис безналичного перевода чаевых Платежная система Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых, рассказал «Ведомостям» ее представитель.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Здоровье Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.