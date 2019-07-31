Экономика

С августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеровNews29.ru 29 июля в 03:30

Ежегодно Пенсионный фонд России проводит беззаявительный перерасчет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.
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