Экономика
С августа увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеровNews29.ru 29 июля в 03:30
Ежегодно Пенсионный фонд России проводит беззаявительный перерасчет размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2018 году уплачивали страховые взносы.
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В Тайшетском районе четыре тысячи пенсионеров будут получать на 173 рубля больше
Тайшет2428 июля в 11:05
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