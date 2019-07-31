Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионерыГазета.Ru вчера в 13:26
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически. При этом максимальный размер прибавки составит 261 рубль 72 копейки.
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Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
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