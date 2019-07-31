С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически. При этом максимальный размер прибавки составит 261 рубль 72 копейки.

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