Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионерыГазета.Ru вчера в 13:26

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически. При этом максимальный размер прибавки составит 261 рубль 72 копейки.
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