В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля. Максимальное увеличение — 261,72 рубля (или три пенсионных балла в 2019 году).

Футбол Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.

Происшествия Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Экономика Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.

Гаджеты Раскрыты характеристики камерофона Nubia Z20 Дата выхода и стоимость смартфона Nubia Z20 пока остаются неизвестными.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Общество Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.

Общество Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле» Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.

Здоровье Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.

Экономика Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.

Политика Путин упростил получение автомобильных номеров Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь рассказал об интимных подробностях ее пребывания в Турции 33-летняя экс-звезда скандального шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем и детьми уехала на отдых в Турцию еще в феврале 2018 года, совершенно не предполагая, что семейство задержится там так надолго.

Экономика Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России В России с 31 июля вступил в силу закон об «ипотечных каникулах» для россиян, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Политика В Крыму планируют построить горнолыжный курорт Власти Крыма планируют создание горнолыжного курорта на северных склонах горы Чатыр-Даг или Ай-Петри.

Политика Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Трамп обещал разобраться с отравлением Навального Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Общество Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России Ранее Минсельхоз сообщил о гибели 39,6 тысячи пчелосемей в 25 регионах России, что составляет 1,3% от их общего числа в стране.

Экономика «Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.

Технологии Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей Первый ускоритель В инновационный технополис Минобороны «Эра» в Анапе был поставлен первый ускоритель нейронных сетей, сообщило «РИА Новости».

Армия и оружие Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии "Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

Политика В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга 10 августа Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.