Экономика
Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубляREGNUM 03:02
В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля. Максимальное увеличение — 261,72 рубля (или три пенсионных балла в 2019 году).
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В Тайшетском районе четыре тысячи пенсионеров будут получать на 173 рубля больше
Тайшет2428 июля в 11:05
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