Экономика

Работающим пенсионерам в Чувашии добавили к пенсии 154 рубляREGNUM 03:02

В Чувашии пенсии пересчитали 85 тыс. работающим пенсионерам. С августа, по данным ведомства, средний размер прибавки составит 154 рубля. Максимальное увеличение — 261,72 рубля (или три пенсионных балла в 2019 году).
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