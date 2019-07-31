Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августаТелеканал 360° вчера в 05:50
С 1 августа будут увеличены пенсионные выплаты для пожилых работников. Перерасчет коснется всех получателей страховых пенсий, если в 2018 году за них поступали соответствующие взносы. Традиционно индексацию производят по фиксированному коэффициенту.
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Законы августа. Новый ГОСТ, прибавка к пенсии, поблажки с ипотекой – что еще нас ожидает в последний месяц лета?
Газета Единствовчера в 09:51
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