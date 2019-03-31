Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.
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Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
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Первый в 2019 году старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационным спутником «Благовест» планируется осуществить 23 мая с космодрома Байконур.
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Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
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Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».
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В Москве определили лауреатов конкурса пианистов Владимира Крайнева
Жюри III Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева в воскресенье огласило имена лауреатов в трех возрастных категориях по итогам финальных испытаний в Московском международном Доме музыки (ММДМ).
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Набиль Фекир: «Не знаю, где буду играть в следующем сезоне»
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир признался, что пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.
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Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
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Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
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Футбол
Против «Анжи» за «Краснодар» сыграли пять воспитанников
Обновлено в 18:41
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Российская туристка погибла в ДТП на Бали
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Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
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Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.
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Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
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Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
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Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.
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Общество
Петербуржцы протестовали против застройки Пулковской обсерватории
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Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено в 11:55