Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Футбол
«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ
"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено в 12:45
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено в 09:48
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
Общая сумма доходов, включая подарки, составляет 1,55 млрд грн (около $56,9 млн), в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн ($585 тыс.).
Обновлено в 21:50
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Здоровье
Одна большая клетка. Беженцы из «Эр-Рукбана» рассказали о страшных условиях в лагере
Обновлено в 22:05
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Политика
«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов
Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции
Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Сати Казанова не знала о беременности Саши Савельевой
Сати Казанова, которая в свое время выступала в одной группе с Савельевой, призналась, что коллега ничего не рассказывала ей о своем положении.
Обновлено в 04:39
Политика
Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
Обновлено в 18:35
Происшествия
Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес
Анна Семенович прокатилась на собачьей упряжке
Насладилась шикарными видами природы и покаталась на собачьих упряжках с хаски.
Обновлено в 13:27
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Политика
В штабе Тимошенко заявили о нападении на главу комиссии от их партии
Председателя участковой комиссии от партии «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко участвует в выборах президента Украины, избили во время подсчета голосов в Киевской области.
Обновлено в 19:57
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено в 21:25
Общество
NY Post: в Сенате потребовали исключить Boeing из деятельности авиарегулятора США
Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер потребовал в воскресенье от Федерального авиационного управления (ФАУ) США приостановить участие корпорации Boeing в деятельности комитета, занимающегося вопросами регулирования в авиационной сфере.
Обновлено в 21:42
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин
Напомним, что решение о заморозке повышения пошлин на автомобили и запчасти из США до 31 марта 2019 года было принято Пекином после встречи лидеров США и Китая в прошлом году в Аргентине на полях саммита G20.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Экономика
ФАС собирается исключить «Ростелеком» и «Почту России» из списка естественных монополий
Проект даст новое определение естественной монополии и в перспективе сократит число сфер с такими фирмами с 14 до восьми.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Обновлено в 21:43
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено в 18:23