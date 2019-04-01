Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.
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Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года

ТАСС17:01

С 1 апреля социальные пенсии стали больше на 2%

Московский Комсомолец22:19

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

РБК20:48

Что изменится с 1 апреля

Москва 2417:25

В России с 1 апреля выросли социальные пенсии

Известия21:26

Пенсии, ОСАГО, налоги и не только. Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

РИА Новости01:15

Хабаровчанам на заметку: что изменится в нашей жизни в апреле

AmurMedia.ru28 марта в 21:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Политика

Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 19:54
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено в 15:47
Происшествия

Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе

Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Политика

Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Футбол

Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»

Обновлено в 12:47
Политика

В штабе Тимошенко заявили о нападении на главу комиссии от их партии

Председателя участковой комиссии от партии «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко участвует в выборах президента Украины, избили во время подсчета голосов в Киевской области.
Обновлено в 19:57
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Политика

Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Происшествия

В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Политика

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Политика

Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Политика

Саакашвили призвал поддержать Зеленского

Обновлено в 14:23
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский в девятый раз в сезоне сыграл на ноль

Обновлено в 20:47
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено в 19:19
Технологии

СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты

Об утечке сообщил оператор фискальных данных «Первый ОФД».
Обновлено в 21:33
Политика

«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов

Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Футбол

«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ

"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено в 12:45
Политика

Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 18:25
Автоспорт

Квят: видимо, Джовинацци не очень хотел меня обгонять, а хотел ударить

Обновлено в 16:06
Кино

В Британии умерла девятая «девушка Бонда» актриса Таня Мале

В Великобритании скончалась актриса Таня Мале, получившая мировую известность благодаря роли девушки суперагента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон, пишет издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:27
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья

Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
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Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
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