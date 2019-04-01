С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

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