Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%РБК 20:48
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС. Повышение было запланировано в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году, сообщал ранее Пенсионный фонд России.
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Политика
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании итогов выборов
Первый тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 19:54
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Происшествия
Власти Германии назвали возможную причину авиакатастрофы в Эгельсбахе
Ранее пресс-служба S7 сообщила, что при крушении в Эгельсбахе частного самолета Epic-LT погибла председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 15:49
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
Средний размер социальных пенсий после индексации для следующих категорий составит: для детей-инвалидов - 13 674 рублей, инвалидов с детства I группы - 13 812 рублей, инвалидов вследствие военной травмы - 31,3 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 37,4 тыс. рублей.
Обновлено 29 марта в 14:05
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»
Обновлено в 12:47
Политика
В штабе Тимошенко заявили о нападении на главу комиссии от их партии
Председателя участковой комиссии от партии «Батькивщина», лидер которой Юлия Тимошенко участвует в выборах президента Украины, избили во время подсчета голосов в Киевской области.
Обновлено в 19:57
Наука
Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление
Обновлено 29 марта в 16:36
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Москве водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
В Москве, на Третьем транспортном кольце, машина сбила сотрудника Госавтоинспекции, когда он оформлял ДТП.
Обновлено в 05:54
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание на складе на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 22:01
Политика
Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле
Глава МИД Росси Сергей Лавров заявил, что российские военные, прибывшие в Венесуэлу, находятся в республике на законных снованиях и обеспечивают обслуживание поставленной военной техники.
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:35
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:29
Политика
Порошенко попросил электорат Зеленского перейти на его сторону
Ранее эксперты неоднократно отмечали, что до 40% поддерживающих лидера президентской гонки Владимира Зеленского - молодежь до 35 лет.
Обновлено в 13:51
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Обновлено в 14:23
Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 19:19
Технологии
СМИ сообщили об утечке личных данных россиян через кассовые аппараты
Об утечке сообщил оператор фискальных данных «Первый ОФД».
Обновлено в 21:33
Политика
«Скоро будет не до смеха». Что ждет Украину во втором туре выборов
Сразу после закрытия избирательных участков на Украине экзитполы показали: второй тур неизбежен.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Аякс» в меньшинстве победил ПСВ
"Аякс" обыграл ПСВ в матче 27-го тура чемпионата Голландии (3:1). На 57-й минуте встречи клуб из Амстердама остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Нуссаир Мазрауи.
Обновлено в 12:45
Кино
В Британии умерла девятая «девушка Бонда» актриса Таня Мале
В Великобритании скончалась актриса Таня Мале, получившая мировую известность благодаря роли девушки суперагента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон, пишет издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:27
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59