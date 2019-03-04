Экономика
С 1 апреля в России повысят социальные пенсииОренбургская неделя 29 марта в 07:46
В России с 1 апреля на 2 процента проиндексируют социальные пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Ожидается, что средний размер этой выплаты увеличится до 9266 рублей.
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