Экономика

С 1 апреля в России повысят социальные пенсииОренбургская неделя 29 марта в 07:46

В России с 1 апреля на 2 процента проиндексируют социальные пенсии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Ожидается, что средний размер этой выплаты увеличится до 9266 рублей.
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И это не шутки. Что ждет липчан с 1 апреля

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Социальные пенсии проиндексируют в апреле

Наш Красноярский край27 марта в 22:07

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ru29 марта в 08:43

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва29 марта в 11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости29 марта в 07:49

Пенсии повышаются

Районные вести (Курская область)28 марта в 14:32

ПФР рассказал о росте пенсий россиян после индексации 1 апреля

Известия29 марта в 16:37
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В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
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В спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве начался пожар, об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
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Ученые предсказали отсутствие льда в Арктике летом

Льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030 годов летом здесь уже не будет ледяного покрова, пишет немецкий журнал Focus Online со ссылкой на исследования программы ООН по защите окружающей среды.
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Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
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Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

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США откровенно хвастаются аэродинамической трубой, которой нет у России и Китая. Сумма контракта составит $23,2 миллиона.
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Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
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В Елизовском районе Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,3 км.
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Автомобиль с европейскими номерами в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента, один военный погиб, двое госпитализированы, сообщил в субботу председатель Нацполиции Сергей Князев.
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Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

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