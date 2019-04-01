Экономика

В России повысили социальные пенсииURA.Ru 00:33

Правительство России с 1 апреля повысило социальные пенсии. Выплаты вырастут на 2%, сообщает Пенсионный фонд (ПФР).
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Социальные пенсии в России выросли на 2%

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
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