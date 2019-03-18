Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсииРоссийская газета 05:44
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе. Социальные пенсии в России получают порядка 4 миллионов человек.
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с чего всё началось
Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.Российская газета05:44
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