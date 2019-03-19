С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%Гарант вчера в 06:23

Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02. За счет этого указанные пенсии увеличатся на 2%, а в среднем вырастут на 182 руб. до 9266 руб.

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%

Политика В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Общество Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Экономика Росстат изменил методику расчета доходов россиян Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.

Финансы Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5% Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.

Интернет «Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС «Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.

Политика Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.

Политика Назарбаев останется главой Совбеза Казахстана Объявивший об уходе в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит за собой пост главы партии «Нур Отан».

Общество Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Авто В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Политика МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Футбол Мораес впервые вызван в сборную Украины Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес получил первый вызов в сборную Украины после получения гражданства.

Музыка Кончита Вурст сняла платье и постриглась В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.

Недвижимость Банки начали продавать квартиры с жильцами Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.

Общество Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать Мать девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщила РИА Новости во вторник, что на этой неделе рассмотрит возможность найма жилья в другом районе Псковской области.

Армия и оружие Военные перейдут на новые методики физической подготовки Новые методы физической подготовки военнослужащих разработаны в Минобороны РФ, упор сделан на развитие двигательных навыков, необходимых для той или иной воинской профессии.

Политика Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.

Шоу-бизнес Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.