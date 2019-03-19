Экономика
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%Гарант вчера в 06:23
Коэффициент индексации социальных пенсий граждан с 1 апреля текущего года определен в размере 1,02. За счет этого указанные пенсии увеличатся на 2%, а в среднем вырастут на 182 руб. до 9266 руб.
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Политика
В Госдепе прокомментировали отставку Назарбаева
Представитель Государственного департаменте США в беседе с ТАСС прокомментировала заявление Нурсултана Назарбаева, сообщившего об уходе в отставку с поста президента Республики Казахстан.
Обновлено в 14:22
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
Обновлено в 14:24
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Общество
Росстат подсчитал объедающихся по ночам россиян
Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
Обновлено в 10:54
Экономика
Росстат изменил методику расчета доходов россиян
Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ при открытии торгов во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня вслед за выросшими индексами в США, хотя конъюнктура в Азии во вторник подает коррекционные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, при этом просели акции ПАО "Группа Черкизово" на новостях о намерении компании провести re-IPO более 6,6% бумаг.
Обновлено в 03:21
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Мяч, которым Глушаков забил 1500-й гол «Спартака» в РПЛ, передан в клубный музей
В музей «Спартака» передан мяч, которым был забит 1500-й гол красно-белых в чемпионате России. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.
Обновлено в 05:51
Политика
Назарбаев останется главой Совбеза Казахстана
Объявивший об уходе в отставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит за собой пост главы партии «Нур Отан».
Обновлено в 09:43
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Обновлено в 14:25
Общество
Морозы до минус 30 градусов ожидаются в России в апреле
В Москве в начале апреля средняя температура составит около нуля градусов, а в конце уже до +10 градусов.
Обновлено в 01:30
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Авто
В США расследуют причины массовых возгораний автомобилей Hyundai и Kia
Сразу в нескольких штатах были зафиксированы случаи возгорания автомобилей Hyundai и Kia 2011-2014 годов выпуска.
Обновлено в 05:32
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 14:19
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Наука
В США придумали способ межзвездных путешествий
Обновлено в 14:32
Футбол
Мораес впервые вызван в сборную Украины
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес получил первый вызов в сборную Украины после получения гражданства.
Обновлено в 10:55
Музыка
Кончита Вурст сняла платье и постриглась
В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.
Обновлено в 13:23
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Транспорт
За год в Москве планируется открыть 14 новых станций метро
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Женщина из Зеленодольска объявила себя мамой умершего Олега Яковлева
Жительница Зеленодольска рассказала, что Олег Яковлев был ее сыном.
Обновлено в 10:40
Общество
Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать
Мать девочки из деревни Томсино, написавшей письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщила РИА Новости во вторник, что на этой неделе рассмотрит возможность найма жилья в другом районе Псковской области.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Военные перейдут на новые методики физической подготовки
Новые методы физической подготовки военнослужащих разработаны в Минобороны РФ, упор сделан на развитие двигательных навыков, необходимых для той или иной воинской профессии.
Обновлено в 14:26
Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста
В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56