Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсииРоссийская газета 29 марта в 06:06
Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей. Напомним, что с 1 января на 7,05% увеличены страховые пенсии.
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