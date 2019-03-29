Экономика

С 1 апреля повышаются социальные пенсииРоссийская газета 29 марта в 06:06

Средние размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, - до 37,4 тыс. рублей. Напомним, что с 1 января на 7,05% увеличены страховые пенсии.
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Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька

Комсомольская правда06:07

Социальные пенсии в России проиндексируют в апреле

Столица 2427 марта в 22:56

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва29 марта в 11:21

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

РИА Новости29 марта в 07:49

Пенсии повышаются

Районные вести (Курская область)28 марта в 14:32

ПФР рассказал о росте пенсий россиян после индексации 1 апреля

Известия29 марта в 16:37

Социальные пенсии проиндексируют в апреле

Наш Красноярский край27 марта в 22:07
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ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

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Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.
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Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
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Политика

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Обновлено в 06:30
Политика

Лавров еще раз разъяснил род занятий российских военных в Венесуэле

Российская сторона объяснила США, что военнослужащие РФ в Венесуэле занимаются обслуживанием поставленной ранее в эту страну военной техники, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:45
Политика

Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

Обновлено в 06:29
Происшествия

В Донецкой области на участке избили члена украинского избиркома

Обновлено в 05:36
Происшествия

«Победа» закрыла международные рейсы из Петербурга

Лоукостер "Победа" прекратила выполнять международные рейсы из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург).
Обновлено в 07:12
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Политика

Газпром назвал дату достройки «Северного потока-2»

Глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что не видит никаких фатальных препятствий для окончания строительства проекта "Северный поток-2" до конца года.
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Авто

В Сети показали рендеры Lada Vesta Roadster

В Сети опубликовали очередные рендерные изображения новой версии Lada Vesta, которая предложена в виде родстера.
Обновлено в 02:24
Политика

Олег Ляшко проголосовал на выборах президента Украины

Обновлено в 03:15
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В Москве назвали лауреатов Национальной кинопремии "Ника", передает ОТР. 32-я церемония прошла в театре "Русская песня".
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В апреле HP выпустит серию ноутбуков с AMOLED-дисплеем

В апреле компания HP выпустит серию трансформируемых ноутбуков с AMOLED-дисплеем.
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
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Происшествия

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Общество

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
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Происшествия

Российский солдат-срочник ушел в лес и покончил с собой

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Происшествия

СК возбудил дело против отрезавшей своему сыну часть уха женщины

В Зеленограде женщина избила своего сына скакалкой, после чего строительным ножом отрезала ему часть правого уха.
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Политика

Зюганов потребовал уничтожить «гадюшник Ельцин-Центра»

"Гадюшник Ельцин-Центра должен быть уничтожен!" - написал главный коммунист России.
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Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
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Повалий устроила переполох на выборах президента Украины

Таисия Повалий голосовала на выборах президента Украины в привычном месте – в здании средней школы, недалеко от своего дома.
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Общество

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
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Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
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Более 34 тысяч москвичей получили паллиативную помощь в 2018 году

Порядка 34 тысяч жителей Москвы получили паллиативную помощь в 2018 году. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
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