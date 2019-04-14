Общество
С 15 апреля столица полностью перейдет на цифровое телевидениеОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 12 апреля в 08:14
Столица полностью перейдет на цифровое телевидение 15 апреля. Город полностью готов к новому формату вещания. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Три «кита» цифрового телевидения: как самому добиться высокого качества приема программ
Приморская газета13 апреля в 21:11
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ
Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Кино
Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»
Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Обновлено в 00:00
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Экономика
Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»
Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено вчера в 01:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика
Силуанов: россияне почувствуют падение цен на нефть на себе
Снижение цен на нефть в случае прекращения действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи не приведёт к существенным последствиям для российской экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Обновлено 13 апреля в 09:50
Технологии
Скрытые фигуры. Как заработать на гигантах цифровой экономики
5G обеспечит большую доступность широкополосной мобильной связи.
Обновлено в 00:01
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Кино
Итоги кинофестиваля «Вкратце» подвели в Волгограде
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Самые доступные кроссоверы и внедорожники названы в России
Обновлено вчера в 15:29
Футбол
Черчесов 12 мая объявит расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧЕ-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что объявит предварительный состав на матчи отборочного раунда к чемпионату Европы 2020 года 12 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Автоспорт
Даниил Квят обсудил со стюардами свой штраф
Стюарды посчитали пилота Toro Rosso виновным в произошедшем и наказали его проездом по пит-лейн и двумя штрафными баллами.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?
На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено вчера в 20:18
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»
Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Происшествия
5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае
В результате погибли три человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 01:25
Футбол
«Спартак» проиграл в гостях «Ростову»
Mossovetinfo.ru – Московский «Спартак» проиграл в гостях «Ростову» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
В свою очередь, в МВД Украины заявили, что послушать дебаты Порошенко и Зеленского пришли около 5 тысяч человек.
Обновлено вчера в 21:29
Технологии
Российские операторы сотовой связи не реагируют на возражения ФСБ
Решение отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи, подчеркивает он.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах
РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 21:49