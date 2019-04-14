С 15 апреля столица полностью перейдет на цифровое телевидениеОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы 12 апреля в 08:14

Столица полностью перейдет на цифровое телевидение 15 апреля. Город полностью готов к новому формату вещания. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С 15 апреля столица полностью перейдет на цифровое телевидение

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