Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границуГазета.Ru вчера в 23:33

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
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с чего всё началось

На границе не спросят

Как объяснили обозревателю "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года "Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации".
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В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

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Российская газетавчера в 17:04

В России начнут действовать новые правила выезда детей за рубеж

Известиявчера в 22:20
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