СВР заподозрила США в подготовке военной операции против ВенесуэлыРИА Новости 03:04

Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время", — добавил он.

СВР заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы

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