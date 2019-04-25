Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против ВенесуэлыРИА Новости 03:04
Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время", — добавил он.
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Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.
Обновлено в 07:01
Экономика
Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери
Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
Обновлено в 09:03
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке
Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке
Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено в 07:54
Политика
Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России
24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Политика
Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Политика
В России продлили переход на цифровое вещание
Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
Обновлено в 08:19
Общество
Опубликован длинный список премии «Большая книга»
Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Авто
УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»
Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв
Обновлено в 00:45
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford.
Обновлено в 08:17
Авто
АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta
В ходе мониторинга цен на российском рынке специалист отметили изменение прайс-листов на модели семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Общество
Жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай
Обновлено в 06:40
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля
Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ксения Собчак отметила, что мужчин нельзя обижать, поэтому предложила последовать ее примеру и дать ребенку двойную фамилию.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Происшествия
Полковник ФСБ задержан по делу о взятках
Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула Запад
Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.
Обновлено в 06:58
Политика
Порошенко признался, что не знал украинского языка
Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
Обновлено в 08:01