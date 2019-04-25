Политика

СВР заподозрила США в подготовке военной операции против ВенесуэлыРИА Новости 03:04

Россия заподозрила США в подготовке военной операции против Венесуэлы, заявил журналистам на VIII Московской конференции по международной безопасности глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. "Признаки такие есть, но будет ли план осуществлен, покажет время", — добавил он.
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СВР увидела признаки подготовки США военной операции против Венесуэлы

Газета.Ru05:18

Нарышкин заявил о «кромсании» Венесуэлы западными странами

РБК03:52

Конец эпохе «оранжевых революций» - как Венесуэла выстояла

Версия.Инфо23 апреля в 01:20

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RT на русском02:34

Нарышкин: Запад «кромсает» Венесуэлу по тем же лекалам, что Ливию и Сирию

РИА Новости02:57

Глава СВР рассказал о признаках подготовки военной операции США в Венесуэле

Коммерсантъ02:45
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Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

Православные верующие, стремящиеся соблюдать требования своей религии, отказываются от многих продуктов на протяжении всего Великого поста, однако лишь два дня подразумевают полный отказ от пищи — Чистый понедельник, который в 2019 году пришелся на 11 марта, и Страстная пятница.
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Медведев поручил рассмотреть возможность включения ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам совместно с ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по каско, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 07:21
Политика

Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса

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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой исполнила трогательный хит в память о своей матери

Вера Алдонина исполнила на школьном концерте известный хит The one I Love («Та, что люблю»).
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Музыка

Мадонна выпустила первый клип за четыре года

Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
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Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Первый саммит Путина и Ким Чен Ына завершился во Владивостоке

Первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ын завершился во Владивостоке.
Обновлено в 03:56
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено вчера в 04:53
Политика

Оппозиция «заблокировала» закон об украинском языке

Экс-кандидат в президенты Украины и замглавы парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что заблокировал подписание закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Политика

Жители ДНР и ЛНР поддержали новый порядок получения гражданства России

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 08:41
Политика

Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным

Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:11
Политика

В России продлили переход на цифровое вещание

Глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал, что срок перехода на цифровое вещание на территории России будет продлен.
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Общество

Опубликован длинный список премии «Большая книга»

Глава Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов на пресс-конференции огласил длинный список премии.
Обновлено в 08:07
Политика

Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Авто

УАЗ назвал стоимость экспедиционной «буханки»

Российские дилеры Ульяновского автозавода с 1 мая 2019 года начнут принимать заказы на новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 04:16
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Происшествия

На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв

Обновлено в 00:45
Технологии

Создана умная тележка для супермаркета

Система экстренного торможения Pre-Collision Assist — это интеллектуальный помощник водителя на ряде моделей Ford.
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Авто

АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta

В ходе мониторинга цен на российском рынке специалист отметили изменение прайс-листов на модели семейства LADA Granta.
Обновлено в 05:00
Общество

Жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай

Обновлено в 06:40
Транспорт

Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань

Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Козак: качественная нефть поступит в Белоруссию 29 апреля

Качественная российская нефть поступит на границу с Белоруссией уже в понедельник, 29 апреля.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

Ксения Собчак отметила, что мужчин нельзя обижать, поэтому предложила последовать ее примеру и дать ребенку двойную фамилию.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

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Происшествия

Полковник ФСБ задержан по делу о взятках

Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Российская атомная подлодка «Белгород» восхитила и ужаснула Запад

Спуск на воду новейшей российской атомной подлодки «Белгород», который состоялся 23 апреля на «Севмаше» (Северодвинск), не обошли внимание западные СМИ.
Обновлено в 06:58
Политика

Порошенко признался, что не знал украинского языка

Порошенко выразил благодарность русскоязычному населению Украины за понимание и признался, что не знал украинского языка до определенного времени.
Обновлено в 08:01
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