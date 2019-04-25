Политика
СВР заподозрила США в подготовке военной операции против ВенесуэлыРИА Новости 03:04
Помпео заявил, что Вашингтон больше не признает власти во главе с Мадуро, который, в свою очередь, объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. В поддержку действующего лидера Венесуэлы выступили Россия, а также, в частности, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
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Политика
Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что упрощение получения российского гражданства жителями Донбасса носит гуманитарный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка в стране
Верховная рада приняла закон об украинским языке, по которому его использование становится обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Обновлено в 04:23
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за ее неудовлетворительного качества, говорится в письме оператора польского участка магистрального нефтепровода PERN.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Посол США указал России на наличие авианосных групп в Средиземном море
По сообщениям РИА Новости, Посол США в России Джон Хантсман утверждает, что группа американских авианосцев, расположенных в акватории Средиземного моря, является сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Суд в Японии отпустил Карлоса Гона под залог
Суд в Японии решил отпустить экс-главу автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона под залог в 500 миллионов иен – это примерно 4,5 миллиона долларов, сообщает агентство «Киодо».
Обновлено в 00:46
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Президент Эстонии отвергла критику за встречу с Путиным
Обновлено в 02:11
Происшествия
Силовики в Ингушетии пришли с обысками к братьям Погоровым
Обыски ведутся в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и двух его братьев, сообщил источник "Кавказского узла".
Обновлено в 03:00
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Экономика
Tesla сообщила об убытке в $702 млн в первом квартале 2019 года
Обновлено вчера в 19:09
Здоровье
Широка страна моя: отчего россияне полнеют
Обновлено вчера в 17:02
Хоккей
В НХЛ объявили претендентов на «Марк Мессье Трофи»
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объявили имена претендентов на приз «Марк Мессье Трофи». Об этом сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 03:48
Политика
Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей
Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.
Обновлено в 01:44
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Наталья Салеева ушла в отставку с поста гендиректора ЮУ КЖСИ
Нового гендиректора назначат на очередном заседании совета. Наталья Салеева начала руководить корпорацией 22 декабря 2014 года.
Обновлено в 03:26
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Музыка
Фрагменты из балета «Нуреев» покажут на фестивале в Довиле
Гости фестиваля увидят отрывки из балетов на музыку Чайковского, Рахманинова, Десятникова.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:29
Единоборства
Геннадий Головкин прекратил сотрудничество с Абелем Санчесом
Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин объявил о том, что прекращает сотрудничество с тренером Абелем Санчесом, с которым он работал с 2010 года.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Пассажирка умерла на телетрапе во Внуково
В столичном аэропорту Внуково 55-летняя пассажирка рейса Бангкок–Москва умерла на телетрапе после выхода из самолета.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Пугачева поблагодарила Серебренникова
Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова и артистов за концерт-посвящение "Наша Алла", который состоялся в "Гоголь-центре", и призналась, что была приятно шокирована выступлением.
Обновлено вчера в 16:24
Транспорт
Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир
Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Экономика
ОКБ определило наиболее кредитно-активные регионы РФ
Краснодарский край устойчиво занимает четвертое место в списке наиболее кредитно-активных регионов во всех сегментах за исключением ипотеки, где на четвертой позиции находится Башкортостан.
Обновлено в 04:01